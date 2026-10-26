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Empresas líderes en IA emiten una "alerta máxima": la preocupante noticia de Anas Andaloussi

El experto en inteligencia artificial ha lanzado un alarmante y preocupante mensaje sobre las últimas noticias de su sector.

Empresas líderes en IA emiten una "alerta máxima": la preocupante noticia de Anas Andaloussi

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El Hormiguero ha tenido el placer de contar en el plató con Anas Andaloussi después de la visita de Juan José Vivas. Pablo Motos ha recibido al experto en inteligencia artificial tras entrevistar al presidente de Ceuta.

Esta vez, el colaborador ha hablado sobre la "alerta máxima" que han emitido las empresas líderes de IA sobre la falta de seguridad que tienen el 70% de las páginas web. Este perturbador aviso provocado por un ataque realizado con propias herramientas de inteligencia artificial ha hecho saltar todas las alarmas.

Además, Anas también ha contado el último movimiento que planean las entidades líderes del sector metiendo dinero en fondos públicos o incluso 'regalándolo' a la gente. ¡Ver para creer!

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