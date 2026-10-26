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Vivas, sobre la falta de respuesta de Pedro Sánchez a Marruecos: "Resulta bochornoso e inexplicable"

El presidente de Ceuta ha criticado en El Hormiguero la falta de una respuesta contundente del Gobierno de España tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Juan Jesús Vivas se ha mostrado muy crítico con la respuesta del Gobierno de España ante Marruecos. Durante su entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, el presidente de Ceuta ha calificado de "bochornosa", "inexplicable" e "inaceptable" la falta de una queja diplomática por parte de Pedro Sánchez.

Vivas ha responsabilizado a Marruecos de la entrada masiva de migrantes y de poner en jaque, según sus palabras, la integridad territorial y la soberanía españolas.

Además, el presidente ceutí también ha cuestionado que el Ejecutivo no haya reaccionado con la firmeza que, considera, exigía una crisis de esta magnitud. Así, ha recordado que varios políticos marroquíes siguen reclamando Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, unas declaraciones que, a su juicio, refuerzan sus sospechas sobre el papel del país vecino en la entrada masiva de migrantes.

Frente a estas reivindicaciones, Vivas ha defendido la españolidad de Ceuta y ha sido tajante: "Ceuta es España hasta la médula".

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