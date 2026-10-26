Detenido un joven de 26 años por una presunta agresión sexual a una mujer de 22 en la acampada de Sol

La acampada de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, ha sido escenario de una presunta agresión sexual. Un hombre de 26 años de origen magrebí fue detenido por la Policía Nacional después de que una joven de 22 denunciara que había entrado en su tienda de campaña mientras dormía y había comenzado a realizarle tocamientos sin su consentimiento. El sospechoso también habría agredido a puñetazos a otro joven que intervino para auxiliarla.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la madrugada, en el interior de una de las tiendas instaladas en la céntrica plaza madrileña. Según el relato policial, el presunto agresor entró semidesnudo en la tienda donde descansaba la joven y se produjo una agresión sexual por contacto, sin penetración.

La víctima rechazó al hombre y varios testigos alertaron a la Policía. Los agentes accedieron al campamento y procedieron a su detención. Según el inspector jefe de la Policía Nacional Serafín Giraldo, el arrestado se encontraba después en la tienda de campaña contigua, aparentemente como si nada hubiera ocurrido.

Un segundo joven intentó defender a la víctima

La intervención de otra persona que se encontraba cerca terminó, presuntamente, con una segunda agresión. El joven habría intentado defender a la mujer y fue golpeado a puñetazos por el sospechoso.

Serafín Giraldo, portavoz del SUP, ha explicado que el detenido es de origen magrebí y cuenta con numerosos antecedentes policiales por distintos delitos, tanto contra la propiedad como contra las personas. La víctima es española y llevaba un tiempo acampada en Sol.

Los acampados niegan tener conocimiento de lo ocurrido

Desde el campamento aseguran que no tenían conocimiento de los hechos y cuestionan que este episodio pueda utilizarse para proyectar una imagen de violencia de quienes participan en la acampada.

Los integrantes del asentamiento insisten en que debe hablarse de una presunta agresión mientras se esclarecen las circunstancias de lo sucedido. La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del detenido.

La Policía espera una resolución para levantar la acampada

El incidente se produce mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro de la acampada de la Puerta del Sol. La Policía Nacional está a la espera de instrucciones para ejecutar un eventual desalojo, según ha explicado Giraldo.

"Estamos esperando sobre todo una resolución judicial para poder ejecutar ese levantamiento", ha señalado el inspector jefe, quien también ha apuntado a la posible intervención de la Junta Electoral por el carácter político que pudiera tener la protesta.

Según Giraldo, la Policía está pendiente de las indicaciones de alguna de estas tres instancias: la Delegación del Gobierno, la Junta Electoral o el juez competente.

Por el momento, el futuro del campamento continúa pendiente de esa decisión, mientras la detención por la presunta agresión sexual añade un nuevo foco de atención sobre lo que ocurre en la plaza madrileña.

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