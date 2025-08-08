Antena 3 LogoAntena3
La alcaldesa de Jumilla responde a la Conferencia Episcopal: “Nunca vamos a vulnerar la Constitución”

Tras el veto a ritos musulmanes en el polideportivo municipal de la localidad murciana, Seve González ha reaccionado al comunicado emitido por la CCE

Seve González

Seve González, alcaldesa Jumilla,ha entrado en directo en Espejo Público para aclarar la polémica surgida tras la aprobación de una medida que prohíbe celebrar actos de la cultura islámica en las instalaciones deportivas de la localidad. La moción, propuesta por VOX pero que ha contado con el apoyo del Partido Popular tras una enmienda, ha causado un gran revuelo social.

Una medida anticonstitucional

La Conferencia Episcopal Española (CEE) no se ha quedado atrás y ha publicado un comunicado en el que asegura que se trata de una medida anticonstitucional, alineándose con la postura de la Comisión Islámica de España: “Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho de la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española”.

La alcaldesa ha insistido en que únicamente van a regular el espacio de las instalaciones deportivas: “El resto de los espacios municipales están libres para quien los quiera solicitar”. En ese sentido, González ha asegurado que, si cumple con los criterios técnicos, se les va a ceder el uso, “como se viene haciendo absolutamente con todos”.

Sorprendida con la repercusión

La edil se ha mostrado sorprendida en Espejo Público con la repercusión de la medida y ha querido dejar claro que “no ha habido ni hay ni va a haber ningún problema de convivencia” en Jumilla: “En este municipio convivimos setenta y dos nacionalidades”. Además, ha reflexionado sobre la situación de otros municipios que no disponen de polideportivos: “¿Eso quiere decir que prohíben la libertad de culto? Esa es la pregunta que yo me hago”.

Elma Saiz califica como "bochornosa" la respuesta de la alcaldesa de Jumilla: "Debería pedir perdón, dar un paso atrás y disculparse con los vecinos"

Elma Saiz sobre Jumilla
