El alcalde de Ponferrada lamenta las pérdidas tras la riada mortal: "Es imposible recuperar la normalidad"

Manzanedo de Valdueza llora la pérdida de las dos vecinas que han fallecido en la riada. Ambas se encontraban en una bodega particular que quedó anegada por el agua y terminaron perdiendo la vida. Además, en el mismo lugar, otros dos hombres de 60 y 70 años también resultaron heridos, al igual que una mujer de 30 y dos menores de edad, uno de ellos un bebé de solo tres meses y otro un niño de cuatro años.

La tromba de agua se convirtió en una trampa mortal que arrasó con todo a su paso. Muchos vecinos incluso no pudieron ni abrir las puertas de sus casas ante la intensidad de la corriente, que también arrastró piedras de enormes dimensiones que causaron graves daños.

El alcalde, Marco Antonio Morala, reconoce que se encuentran "desolados por la pérdida las dos vecinas" y que "los daños materiales no se acercan al dolor y al vacío" que supone estas trágicas muertes. "Estamos recuperando de una manera urgente la posible normalidad, es imposible recuperarla en algún momento, pero sí estamos retirando los escombros y el lodo".

El pueblo continúa en shock por lo ocurrido por lo que lo principal en estos momentos es "acompañar a las personas, que sientan la cercanía" tanto los vecinos como los familiares de las dos víctimas. Sobre el motivo que desencadenó la riada el regidor prefiere ser cauto: "Tienen que ser determinadas por un informe técnico. Ahora mismo de los datos que disponemos es que hubo una importante tormenta en el monte que arrastró una avenida de lodo, piedras y vegetación por un cauce de un arroyo que hacía tiempo que no tenía agua. Vamos a ser responsables y esperar".

Luto tras la tragedia

Ante esta tragedia Ponferrada ha adoptado una serie de medidas que incluyen la inspección de la zona por parte de técnicos municipales, que no han advertido "situación de peligro o riesgo" para tener que activar el plan de emergencia local, la retirada inmediata de todo el material arrastrado y la prohibición de acceder a Manzanedo y Bouzas hasta que no se retiren los escombros.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Ponferrada ha decretado tres días de luto oficial en todo el municipio en memoria de las dos vecinas fallecidas en la riada. Durante estas jornadas, las banderas lucirán a media asta en los edificios municipales y se suspenderán todos los actos lúdicos y festivos.

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