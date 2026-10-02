Inés cumple un sueño cantando ‘Tu enemigo’ junto a Pablo López: pura magia en La Voz

Hay canciones que marcan un antes y un después y para Inés, ‘Tu enemigo’ siempre ha estado ligada a sus comienzos en la música. Fue la primera canción que le enseñaron cuando comenzó a recibir clases de canto y, años después, ha tenido la oportunidad de interpretarla junto al propio Pablo López.

Tras su Audición, Inés no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha comenzado a cantar el tema. Pablo López no ha dudado en acompañarla, regalándonos un inesperado dúo sobre el escenario de La Voz.

La talent ha podido compartir así con el malagueño una canción que forma parte de su historia y que le recuerda a sus primeros pasos como cantante.

Un momento espontáneo, emocionante y lleno de magia que se ha convertido en uno de los más especiales de la noche.