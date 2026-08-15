Dos mujeres mueren atrapadas en una bodega por una tromba de agua en Ponferrada

Dos mujeres han muerto este sábado en Manzanedo de Valdueza, en el municipio leonés de Ponferrada, como consecuencia de una tromba de agua que provocó un desprendimiento en el monte y una fuerte riada.

El agua y el barro se encauzaron por la calle de la Iglesia y alcanzaron una bodega en la que se encontraban las dos mujeres, que quedaron atrapadas y perdieron la vida, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

En el mismo lugar se encontraban otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, que fueron atendidas por heridas leves.

La tromba de agua provocó además el desbordamiento del río Meruelo y un deslizamiento de tierra que afectó a las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas. La fuerza del agua causó daños en las carreteras de la zona y dejó cortada la vía que comunica la localidad de Peñalba de Santiago, una carretera habitualmente afectada por desprendimientos.

Un amplio dispositivo de emergencia

La sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas a las 19:38 horas que alertaban de una fuerte riada y de la desaparición de al menos dos personas.

Tras recibir el aviso, se movilizaron los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias.

Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona y el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil activó un helicóptero de rescate para intervenir en el lugar.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó dos ambulancias, una de soporte vital básico (SVB) y otra de soporte vital avanzado (SVA), además de personal médico del punto de atención continuada (PAC).

Las dos mujeres fallecidas se encontraban en una bodega cuando el agua y el barro, procedentes del desprendimiento provocado por la tromba de agua, se encauzaron por la calle de la Iglesia.