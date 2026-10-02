Actuación | Audiciones
Los coaches se rinden ante la actuación más brutal de la noche: “Menuda voz”
Omar ha logrado un espectacular con ‘Dancing On My Own’ en las Audiciones a ciegas de La Voz.
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Para Omar, la música es su vida y tiene muy claro que el escenario es el lugar en el que quiere estar. Una pasión que ha demostrado durante su Audición a ciegas con ‘Dancing On My Own’.
Su interpretación ha conseguido conectar rápidamente con los coaches. Que no han ocultado sus sentimientos durante su Audición: “Muy bonito” o “menuda voz”, eran algunas de las palabras que han dicho los coaches desde los sillones mientras disfrutaban de una actuación cargada de sensibilidad.
Poco a poco, los botones han empezado a iluminarse hasta conseguir lo que todo talent sueña cuando llega a La Voz: Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López se han girado por él, regalándole un espectacular pleno.
Los cuatro han quedado impresionados tanto por su voz como por todo lo que ha conseguido transmitir sobre el escenario. Ahora llega la parte más complicada para Omar: elegir con cuál de los cuatro coaches quiere continuar su aventura en La Voz.
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