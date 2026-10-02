Actuación | Audiciones
“Yo a ti te conozco”: la actuación de esta talent deja en shock a Melendi en La Voz
Inés ha regresado a La Voz dos años después de participar en La Voz Kids. Ningún coach se ha girado, pero Melendi y Lola la han reconocido nada más verla.
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Dos años después de vivir su primera experiencia en La Voz Kids, Inés ha vuelto para enfrentarse a un nuevo reto en la versión de adultos. En 2024 comenzó formando parte del equipo de David Bisbal y, posteriormente, fue robada por Melendi.
Esta vez ha elegido ‘Bound to You’, de Christina Aguilera, para su Audición a ciegas. Inés ha mostrado todo lo que ha evolucionado desde entonces, aunque ninguno de los cuatro coaches ha terminado pulsando el botón.
La sorpresa ha llegado cuando los sillones se han girado y Melendi y Lola Índigo han podido verla: “Yo a ti te conozco”, han reaccionado los dos prácticamente al instante.
“Estuve contigo en La Voz Kids 9, en la semifinal”, le ha recordado Inés a Melendi. El asturiano se ha sorprendido al descubrir que había escuchado a una antigua integrante de su equipo sin identificarla: “No he reconocido tu voz”, ha confesado.
Inés se despide de las Audiciones sin conseguir entrar en La Voz, pero protagonizando un inesperado reencuentro con Melendi dos años después de su paso por La Voz Kids.
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