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El alcalde de León José Antonio Díez reprocha a Mañueco que no quiera pactar: "El PSOE tiene muchos más puntos en común con el PP que Vox"

El alcalde de León José Antonio Díez califica de irresponsable las palabras de Alfonso Fernández Mañueco tras ganar las elecciones de Castilla y León y afirmar que el PP no pactará con el PSOE en ningún caso.

Elecciones en Castilla y León.

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Laura Simón
Publicado:

Después de ganar las elecciones de Castilla y León con 33 escaños el líder del PP Alfonso Fernández Mañueco ya ha advertido que no pactará con el PSOE. El alcalde de León José Antonio Díez (PSOE) ha analizado la cita electoral en esta plaza castellana después de que se haya replicado el resultado de los comicios de Extremadura y Aragón, aunque en esta ocasión con menos influencia de Vox en las Cortes de Castilla y León.

Cree el alcalde de León que aparentemente todo el mundo gana en estas elecciones. "Las 3 principales fuerzas salen con mejor resultado pero el análisis tiene muchos matices". Reconoce que cuando escuchó a Mañueco cerrar la puerta al PSOE lo atribuyó a un momento de mucha tensión después de una campaña electoral intensa. "No es responsable porque la política está para entenderse y llegar a acuerdos, no para cerra la puerta a nadie".

"En Castilla y León no existe la misma tensión que hay en Madrid"

Díez no se define como 'sanchista' y considera que el PSOE tiene muchos puntos más fáciles de acordar con el PP que la extrema derecha. "Los ciudadanos buscan la opción más probable y en Castilla y León la tensión que existe entre los ciudadanos no tiene nada que ver con la que existe en Madrid".

Las corrientes 'sanchistas' le critican que el PSOE haya sido tercera fuerza en León capital en estas elecciones. Explica que en 2022 el PSOE también fue tercera fuerza en León y después de aquel resultado él ganó las elecciones con casi 13 puntos por encima de su competidor. "El resultado que se ha obtenido en la ciudad de León es porcentualmente el mismo que hace 4 años ".

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