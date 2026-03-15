ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: La participación sube 1,5 puntos y la cúpula del PSOE ya espera los resultados desde Ferraz
Sigue en directo la última hora de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
- ¿Quién ganará las elecciones de Castilla y León de hoy 15 de marzo? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos
- Guía de la jornada de elecciones de Castilla y León 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados
- Los candidatos votan en las elecciones de Castilla y León y llaman a la participación en una jornada sin incidentes
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Hoy, 15 de marzo, los ciudadanos de Castilla y León acuden a las urnas para decidir la composición de las Cortes y el futuro gobierno de la comunidad durante los próximos cuatro años. Han sido dos intensas semanas de campaña donde los candidatos y los líderes de los partidos han llevado a cabo numerosos actos políticos, debates y llamamientos a la participación.
Desde que abrieron los colegios electorales a las 9:00 horas, la jornada ha transcurrido con normalidad, en la que el buen tiempo ha favorecido a la alta participación, situándose en un 53,17% a las 18:00 horas. La cifra supone un incremento de 1,5 puntos más que hace cuatro años, cuando se celebraron los anteriores comicios.
El Partido Popular afronta las elecciones de manera positiva, augurando permanecer en el gobierno de Castilla y León cuatro años más, tras cuatro décadas seguidas de mandato. El candidato, Alfonso Fernández Mañueco, ha ejercido su derecho al voto cerca de las 11:30 horas en Salamanca, en la plaza de la Constitución. Allí, ha celebrado las cifras de participación: "Cuanta más gente participe, mejor para todos. Que se haya incrementado la participación es una buena noticia". También ha hecho un llamamiento a los votantes, animándoles a decidir "el gobierno para los próximos cuatro años" y que todos los ciudadanos puedan sentirse "partícipes" de la democracia.
¿Quién ganará las elecciones de Castilla y León 2026?
Estos comicios están marcados por una fragmentación parlamentaria que obligará a pactar para gobernar. Son 82 los asientos que están en juego en las Cortes castellanoleonesas. Es un escaño más que en las anteriores elecciones, y se debe al aumento de población en Segovia. Los territorios con más poder de decisión por número de escaños son Valladolid, León y Burgos. Pero también las provincias pequeñas con partidos regionalistas pueden ser importantes para alcanzar esos pactos.
Por el momento, las encuestas vaticinan unos resultados que no alcanzarán la mayoría absoluta, donde la formación popular aspira a que Mañueco revalide su cargo y sumen más procuradores que en 2022, donde consiguió 31.
El PSOE, con Carlos Martínez al frente, augura en privado unos resultados más favorecedores que los obtenidos en Aragón o Extremadura, favorecidos por el 'No a la guerra' y los enfrentamientos entre PP y Vox. Sin embargo, las encuestas apuntan a un estancamiento en los votos.
Vox podría seguir situándose como tercera fuerza, tal y como ha ocurrido en las elecciones autonómicas anteriores de este año, con la formación de Abascal alcanzando casi el 20% de los votos.
Los programas electorales
Mañueco ocupa el sillón de la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde 2019, y esta vez presenta un programa electoral con más de 1.000 medidas con el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres comunidades autónomas más destacadas del país. La vivienda, fomentar la natalidad y el apoyo a las zonas rurales, entre las prioridades del candidato popular.
Desde el PSOE, en cambio, auguran mejores resultados que en las elecciones anteriores de Aragón y Extremadura, favorecidos por el 'No a la guerra' y los enfrentamientos entre PP y Vox. Carlos Martínez es el cabeza de lista que los socialistas proponen para acabar con la hegemonía popular en la Comunidad.
Por otro lado, Carlos Pollán representa a Vox, escogido como candidato tras cuatro años frente a las Cortes regionales como presidente. El programa que presenta Vox apela al 'Sentido común', apostando por su partido para formar una oposición distinta al bipartidismo tradicional. Más de 500 medidas relacionadas con la sanidad, el sector agrario y la política fiscal, la vivienda y la energía.
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Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Autobuses fletados para animar al voto de la España rural
Castilla y León ocupa el 20% del territorio de nuestro país, pero solo vive un 5% de la población. Es un territorio disperso, con 2.248 municipios, y muchos de ellos no superan los 100 habitantes. Han sido muchos los vecinos de estos pueblos de Castilla y León que se han tenido que trasladar varios kilómetros para ejercer su derecho al voto, por lo que se han fletado incluso autobuses para que los votantes acudan a sus colegios electorales.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: El candidato de Podemos denuncia una agresión en la calle
Miguel Ángel Llamas, candidato por Podemos-Alianza Verde, denunció este sábado la agresión de un hombre en la calle mientras se encontraba con su hijo. A través de X, publicó la imagen de un hombre al que señala por haberle arrojado un cristal en la caseta electoral de la formación en Valladolid. En dos fotografías posteriores, muestra el trozo de cristal con el que habría intentado agredirle. El dirigente ha presentado ya una denuncia ante la Policía Nacional.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: La cúpula del PSOE ya está en Ferraz
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el resto de su equipo ya están reunidos en la sede del PSOE de Ferraz a la espera de conocer los resultados de las elecciones de Castilla y León. Desde allí seguirán y analizarán los resultados de estos comicios en los que el partido ha pedido una alta participación para lograr un cambio de poder en la región.
Torró hará una primera valoración ante los medios de los resultados de los comicios que centrarán también parte de la reunión de la Ejecutiva federal que celebrará mañana el partido en Madrid.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: El candidato de Podemos, responde: "¿Te crees que todo el mundo es como Abascal?"
Miguel Ángel Llamas, candidato a presidir la Junta de Castilla y León por Podemos-Alianza Verde, tras votar en el Instituto Claudio Mollano de Zamora, ha compartido su mensaje a través de X: "Nos jugamos mucho este domingo". Un usuario le ha espetado: "Has cogido número para ir al SEPE mañana?", a lo que el candidato no ha tardado en reaccionar: "Mañana curro como profesor en la Universidad pública, como todos los lunes. ¿Te crees que todo el mundo es como Abascal?"
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Este es el reparto de escaños por provincias
Los escaños no se reparten de forma uniforme entre las nueve provincias que forman Castilla y León, es decir cada una de ellas tiene asignado un número de representantes en función de los habitantes. Por provincias, el reparto de escaños queda de la siguiente manera:
Valladolid: 15 procuradores, León: 13 procuradores, Burgos: 11 procuradores, Salamanca: 10 procuradores, Palencia: 7 procuradores, Zamora: 7 procuradores, Ávila: 7 escaños, Segovia: 7 escaños (es la provincia que recoge el diputado de más que hay con respecto a las elecciones pasadas), y Soria: 5 procuradores.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Zamora amplía su horario electoral por "una confusión"
Gema (Zamora), ha sido uno de los protagonistas de este domingo 15 de marzo. Su mesa electoral será la última que cierre sus puertas en la provincia. Hasta las 20:48 horas los ciudadanos podrán acudir a votar debido a que se ha constituido 48 minutos más tarde.
"Esta mañana no se presentaron las personas que tendrían que estar en la mesa. Faltaba una para presidir la mesa y se supone que el primer votante que acuda tiene que ponerse en ese puesto. Se puso, pero resulta que no aparecía en la lista del INE", explicaba el alcalde de Gema por 'Ahora Decide', Luis Enrique Díaz.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Convertir los votos en escaños
Con el escrutinio cerrado, se aplica el sistema proporcional previsto en el artículo 20: se excluyen las listas que no alcancen el 3% de los votos válidos en la provincia y se reparten los escaños con el método D’Hondt.
Cada provincia es una circunscripción con un mínimo de tres procuradores más uno por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500, y el resultado final de Castilla y León 2026 solo se considera definitivo cuando se completa este encadenado de recuentos, controles y garantías.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Cómo se hace el recuento de votos
El recuento comienza en cada mesa en cuanto se cierran los colegios, a las 20.00 horas. La presidencia abre la urna, extrae los sobres y lee en voz alta la candidatura votada, mientras los vocales anotan las papeletas en las hojas de escrutinio. Es un acto público y continuo, sin interrupciones.
Al finalizar, se suman los votos obtenidos por cada lista, los votos en blanco y los nulos, que se consignan por separado en el acta de escrutinio de la mesa. Esa acta, junto con el acta de sesión y el resto de documentación, se remite a la Administración y a la Junta Electoral correspondiente y alimenta los resultados provisionales que se difunden esa misma noche.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: León sufre el mayor incremento de participación
León es la provincia donde más habitantes se han animado a acudir a las urnas. En este momento, la participación se sitúa en 2,59 puntos más que hace cuatro años, situándose en el 51,13% de votantes del censo en esa provincia.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Ávila, la única provincia donde disminuye la participación
La participación ha aumentado con respecto a los comicios de 2022 en todas las provincias de Castilla y León. Solo una se escapa: Ávila. Allí la cifra ha disminuido 0,12 puntos porcentuales comparando la participación de las elecciones anteriores.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo:
El candidato del PSOE a la presidencia del Castilla y León, Carlos Martínez, ha confesado los "nervios" de la jornada tras votar a las 10:30 horas en el colegio de infantil Fuente del Rey. El socialista espera acabar con la hegemonía popular que lleva en el poder de la Comunidad durante cuatro décadas.
En este sentido ha asegurado que "hoy es un día para hacer visible Castilla y León", marcando como meta principal la "transformación y modernización" de la Comunidad a través de las instituciones públicas.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Mañueco celebra el aumento de la participación
El líder del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido desde el colegio electoral de la plaza de la Constitución en "la necesidad de una gran participación" para que todo el mundo se sienta "responsable y partícipe" del gobierno que salga de las urnas. "Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años", ha asegurado.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: A qué hora se conocerán los resultados
Una vez cierren los colegios a las 20:00 horas, comienza el recuento de votos, y se espera que entre las 22:00 y las 23:00 horas ya se haya contabilizado la mayor parte, lo que permite tener una imagen bastante clara del resultado electoral y del reparto aproximado de escaños.
Aun así, el escrutinio definitivo no se produce esa misma noche. El recuento oficial final se realiza días después mediante el escrutinio general que lleva a cabo la Junta Electoral.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Qué dicen las encuestas
Las encuestan anticipan unos resultados electorales marcados por la fragmentación política y que adelantan pactos necesarios para gobernar. La formación de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a gobernar cuatro años más, obtendría más apoyos que en los comicios de 2022.
El Partido Socialista se estancaría según la mayor parte de las encuestas. El candidato Carlos Martínez, que se presenta por primera vez en Castilla y león, no mejoraría los resultados del anterior candidato Luis Tudanca. Como ya ocurriera primero en Extremadura y después en Aragón, la formación de Santiago Abascal volvería a crecer, alcanzando casi el 20 por ciento de los votos.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Puente denuncia que un interventor de Vox intentara increparle
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado a través de las redes sociales que un apoderado de Vox le haya intentado increpar mientras ejercía su derecho al voto en un colegio electoral de Valladolid.
"Hemos ejercido nuestro derecho al voto bajo la atenta mirada de dos interventores de Vox. Seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después, uno de ellos se ha dedicado a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo", ha expuesto.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Todos los candidatos han votado por la mañana
Los candidatos de las elecciones de Castilla y León han escogido la mañana para acudir a las urnas, aunque han dejado sus papeletas a diferentes horas.
Más de dos millones de castellano-leoneses están llamados a las urnas en estas elecciones autonómicas que van a tener -una vez más- una importante lectura a nivel nacional
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: La cifra de participación a las 18:00 horas es del 52,7%
Siguen aumentando las cifras de participación, marcando un gran aumento con respecto a los comicios anteriores de Castilla y León. A las 18:00 horas la cifra es del 52,7%, aumentado 1,08 puntos más que en 2022.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Hasta qué hora puedes acudir a votar
Quedan pocas horas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de Castilla y León 2026. A las 20:00 horas se cierran las puertas de los colegios, aunque si a esa hora todavía hay personas esperando dentro del local electoral para votar, se les permite hacerlo.
Si el votante llega más tarde y las puertas ya están cerradas, no podrá ejercer su derecho al voto. Por eso, si todavía no has acudido a tu colegio electoral, conviene no dejarlo para el último momento.
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