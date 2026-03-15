Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: La participación sube 1,5 puntos y la cúpula del PSOE ya espera los resultados desde Ferraz

Hoy, 15 de marzo, los ciudadanos de Castilla y León acuden a las urnas para decidir la composición de las Cortes y el futuro gobierno de la comunidad durante los próximos cuatro años. Han sido dos intensas semanas de campaña donde los candidatos y los líderes de los partidos han llevado a cabo numerosos actos políticos, debates y llamamientos a la participación.

Desde que abrieron los colegios electorales a las 9:00 horas, la jornada ha transcurrido con normalidad, en la que el buen tiempo ha favorecido a la alta participación, situándose en un 53,17% a las 18:00 horas. La cifra supone un incremento de 1,5 puntos más que hace cuatro años, cuando se celebraron los anteriores comicios.

El Partido Popular afronta las elecciones de manera positiva, augurando permanecer en el gobierno de Castilla y León cuatro años más, tras cuatro décadas seguidas de mandato. El candidato, Alfonso Fernández Mañueco, ha ejercido su derecho al voto cerca de las 11:30 horas en Salamanca, en la plaza de la Constitución. Allí, ha celebrado las cifras de participación: "Cuanta más gente participe, mejor para todos. Que se haya incrementado la participación es una buena noticia". También ha hecho un llamamiento a los votantes, animándoles a decidir "el gobierno para los próximos cuatro años" y que todos los ciudadanos puedan sentirse "partícipes" de la democracia.

¿Quién ganará las elecciones de Castilla y León 2026?

Estos comicios están marcados por una fragmentación parlamentaria que obligará a pactar para gobernar. Son 82 los asientos que están en juego en las Cortes castellanoleonesas. Es un escaño más que en las anteriores elecciones, y se debe al aumento de población en Segovia. Los territorios con más poder de decisión por número de escaños son Valladolid, León y Burgos. Pero también las provincias pequeñas con partidos regionalistas pueden ser importantes para alcanzar esos pactos.

Por el momento, las encuestas vaticinan unos resultados que no alcanzarán la mayoría absoluta, donde la formación popular aspira a que Mañueco revalide su cargo y sumen más procuradores que en 2022, donde consiguió 31.

El PSOE, con Carlos Martínez al frente, augura en privado unos resultados más favorecedores que los obtenidos en Aragón o Extremadura, favorecidos por el 'No a la guerra' y los enfrentamientos entre PP y Vox. Sin embargo, las encuestas apuntan a un estancamiento en los votos.

Vox podría seguir situándose como tercera fuerza, tal y como ha ocurrido en las elecciones autonómicas anteriores de este año, con la formación de Abascal alcanzando casi el 20% de los votos.

Los programas electorales

Mañueco ocupa el sillón de la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde 2019, y esta vez presenta un programa electoral con más de 1.000 medidas con el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres comunidades autónomas más destacadas del país. La vivienda, fomentar la natalidad y el apoyo a las zonas rurales, entre las prioridades del candidato popular.

Desde el PSOE, en cambio, auguran mejores resultados que en las elecciones anteriores de Aragón y Extremadura, favorecidos por el 'No a la guerra' y los enfrentamientos entre PP y Vox. Carlos Martínez es el cabeza de lista que los socialistas proponen para acabar con la hegemonía popular en la Comunidad.

Por otro lado, Carlos Pollán representa a Vox, escogido como candidato tras cuatro años frente a las Cortes regionales como presidente. El programa que presenta Vox apela al 'Sentido común', apostando por su partido para formar una oposición distinta al bipartidismo tradicional. Más de 500 medidas relacionadas con la sanidad, el sector agrario y la política fiscal, la vivienda y la energía.

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