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El alcalde de Leganés, crítico con el "caos" de la regularización: "No hay nadie al frente del Gobierno. Hay mala fe"

Los funcionarios denuncian que no hay personal suficiente ni están preparados para afrontar la sobrecarga de trabajo que esperan en los ayuntamientos con la regularización administrativa extraordinaria.

Imagen del alcalde de Leganés

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Ana Gómez
Publicado:

Caos y largas colas para conseguir la documentación para la regularización de migrantes decretada por el Gobierno. Y la pregunta es, ¿se trata de un boicot de los ayuntamientos o falta de previsión del Gobierno? La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha llegado a decir que los ayuntamientos están boicoteando de manera racista el proceso de regularización porque quieren terminar con las ilusiones, algo que ha molestado mucho al alcalde popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.

Tal y como ha detallado, viendo "las declaraciones de los ministros lo que hay es mala fe. Nos descalifican porque decimos la realidad y ellos mandan mensajes políticos llamándonos xenófobos". Recuenco ha relatado en Espejo Público que han tenido un "bombardeo de solicitudes". Ha asegurado "que aquí en Leganés superan las mil en estos días" y tras estas peticiones masivas llegó a pensar "que no hay nadie al frente al gobierno de España, que era una decisión más sin tener criterio de gestión". Recuenco le achaca al Gobierno que parece que no conozca "cómo funcionan los servicios locales, cómo vamos de debilitados" y demanda más "recursos humanos".

"Pedimos que nos mandaran gente pero ni te mandan los recursos ni los criterios"

Miguel Ángel Recuenco afirma que no ha habido ningún tipo de planificación ni coordinación: "Nosotros tenemos los mismos funcionarios para poder trabajar antes que actualmente, por lo que nos colapsa el servicio público".

El alcalde de Leganés ha reclamado que en su consistorio hay 25 trabajadores sociales para todo: para personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género… Además, denuncia que "pedimos que nos mandaran gente pero ni te mandan los recursos ni los criterios" y hace esta comparativa: "Esto es cuando te decían al salir de fiesta te invito pero al final pagas tú".

Susanna Griso le ha preguntado también a Recuenco por qué cree que los ayuntamientos socialistas no trasladan estas quejas: "La diferencia es que nosotros lo manifestamos y ellos callan". El alcalde de Leganés ha insistido durante toda la entrevista que el mayor problema son los recursos para afrontar esta situacióny asegura que "de las mil personas que han venido a Leganés, un 20% ya se estaba trabajando con ellos, pero el 80% restante, no se les conoce de nada... ¿Tú le vas a decir que es vulnerable o no sin ningún criterio? Tenemos una responsabilidad como funcionario".

"Esto es cuando te decían al salir de fiesta te invito pero al final pagas tú"

Miguen Ángel Recuenco ha descrito los requisitos necesarios para decir la regularización en Leganés: "Acreditar el empadronamiento, luego justificación de ingresos, cuándo has venido". Una serie de requisitos que, denuncia este alcalde, son muy difíciles de acreditar: "Al final el técnico qué hace, ¿un acto de fe con lo que le manifiesta?". Recuenco denuncia así el descontrol de estos trámites porque, según él, "cada ayuntamiento puede pedir unos requisitos distintos".

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