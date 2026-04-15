Medio millón de migrantes conseguirán permisos de residencia y trabajo

Es la mayor regularización de inmigrantes en 21 años. En España hay 10 millones de personas nacidas fuera del país, casi uno de cada cinco habitantes. Con este decreto se otorgan permisos de residencia y trabajo y se busca la integración social, evitar la explotación laboral y el aumento de la recaudación fiscal.

¿Qué opina la calle de la regularización de inmigrantes?

"Es efectivo, da seguridad para todos saber que entra gente con ganas de trabajar y contribuyen al país", asegura una mujer a Antena 3 Noticias. "Son personas que están trabajando y están haciendo cosas por este país y tienen que participar de todo y tienen que contribuir", asegura otra mujer.

Claves para conseguir la regularización

Esta regulación se puede solicitar desde este mes hasta el 30 de junio.

Hay dos requisitos obligatorios. Uno haber llegado a España antes de enero de 2026 y no tener antecedentes penales en su país de origen y en el país de procedencia. Este último requisito, extranjeros o nacionales, lo consideran fundamental: "No pueden regularizar a alguien que ha cometido crímenes".

Si los países de origen tardan en tramitarlos, sería el Gobierno español quien lo solicitaría.

Fechas clave del proceso de Regularización masiva 2026 y entrada en vigor

La regularización masiva empieza el 16 de abril de 2026 para presentaciones de forma telemática y el 20 de abril para presentaciones de forma presencial y en ambos casos se cerrará el 30 de junio de 2026.

España tiene 10 millones de personas nacidas en el extranjero. Los irregulares se estiman en 840.000, según Funcas; una cifra que se ha multiplicado por ocho desde 2017. La gran mayoría de los beneficiados proceden de América Latina: Colombia encabeza la lista con casi 300.000 posibles solicitantes, seguida de Perú (100.000) y Honduras (90.000).

El decreto no llega a todos, pero es la primera medida de este tipo desde 2004.

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