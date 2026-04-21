Conociendo estas pistas, ¿quién dirías que es el asesino y quién la víctima? ¡Atrévete a jugar!

Antonio Resines, Alberto Chicote, Esperansa Grasia, Bertín Osborne, Glòria Serra, Ana Peleteiro y Marta Sánchez son los invitados de Una fiesta de muerte este sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Antes del programa, los protagonistas te proponen un divertido juego de misterio para que tú seas capaz de resolver, con un conjunto de pistas, ¿quién dirías que es el asesino y quién la víctima?

Estas son las pistas:

1. Cristina cantó el pasado domingo en un coro con una persona que es inocente

2. Rocío se ha cambiado de casa hace poco por motivos laborales

3. Carla y Sara se conocieron hace un par de meses y se gustan.

4. La asesina es muda

5. Lucía lleva sin parar de llorar desde el crimen

6. La asesina es hermana de Sara y de pequeñas les encantaba el tenis.

¿Te atreves a resolverlo?