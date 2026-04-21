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La redención de Simone BIles en París: de retirarse en Tokio, a conseguir el oro en los siguientes Juegos Olímpicos

La gimnasta más laureada de todos los tiempos ha contado cómo consiguió superar sus problemas de salud mental.

La redención de Simone BIles en París: de retirarse en Tokio, a conseguir el oro en los siguientes Juegos Olímpicos

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Simone Biles ha llegado a El Hormiguero como una de las grandes leyendas de la gimnasia mundial. La deportista ha compartido anécdotas de su carrera y ha reflexionado sobre el esfuerzo y la superación que la han llevado a lo más alto.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo consiguió rehacerse de sus problemas de salud mental que le apartaron de las finales de Tokio llegando a conseguir un nuevo oro olímpico en París.

Simone ha revelado que, más allá de sus problemas internos, también luchó contra un desgarro de gemelo. Sin embargo, nada pudo frenarle y firmó un campeonato inmejorable en el que inventó varios movimientos que llevan su nombre. ¡Increíble!

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