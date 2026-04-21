En El Hormiguero
La redención de Simone BIles en París: de retirarse en Tokio, a conseguir el oro en los siguientes Juegos Olímpicos
La gimnasta más laureada de todos los tiempos ha contado cómo consiguió superar sus problemas de salud mental.
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Simone Biles ha llegado a El Hormiguero como una de las grandes leyendas de la gimnasia mundial. La deportista ha compartido anécdotas de su carrera y ha reflexionado sobre el esfuerzo y la superación que la han llevado a lo más alto.
En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo consiguió rehacerse de sus problemas de salud mental que le apartaron de las finales de Tokio llegando a conseguir un nuevo oro olímpico en París.
Simone ha revelado que, más allá de sus problemas internos, también luchó contra un desgarro de gemelo. Sin embargo, nada pudo frenarle y firmó un campeonato inmejorable en el que inventó varios movimientos que llevan su nombre. ¡Increíble!
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