La redención de Simone BIles en París: de retirarse en Tokio, a conseguir el oro en los siguientes Juegos Olímpicos

Simone Biles ha llegado a El Hormiguero como una de las grandes leyendas de la gimnasia mundial. La deportista ha compartido anécdotas de su carrera y ha reflexionado sobre el esfuerzo y la superación que la han llevado a lo más alto.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo consiguió rehacerse de sus problemas de salud mental que le apartaron de las finales de Tokio llegando a conseguir un nuevo oro olímpico en París.

Simone ha revelado que, más allá de sus problemas internos, también luchó contra un desgarro de gemelo. Sin embargo, nada pudo frenarle y firmó un campeonato inmejorable en el que inventó varios movimientos que llevan su nombre. ¡Increíble!