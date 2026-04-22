Flo versiona el '¿Qué le dirías a la siguiente persona?' en el plató de Tu cara me suena

Las grabaciones de las galas de Tu cara me suena dan para mucho y si no que se lo digan a Roi Méndez, que aprovechó su visita a la gala dos del programa para hacer campaña durante los parones para ser concursante de la próxima edición.

Flo también ha querido divertirse durante los tiempos muertos jugando con los miembros del equipo y los concursantes al trend viral que triunfa ahora mismo en las redes sociales '¿Qué le dirías a la siguiente persona?', aunque el cómico lo ha hecho a su manera.

Durante el juego, Flo nos ha presentado a algunos miembros del equipo que normalmente no salen en cámara a los cuáles tiene mucho cariño. ¡Descúbre cómo ha versionado el juego dándole al play al vídeo de arriba!