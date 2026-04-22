Sanidad asegura que la homeopatía no tiene evidencia científica y sus efectos son "similares al placebo"

El Ministerio de Sanidad es contundente. La eficacia de los productos homeopáticos no supera a la del placebo en ninguna de las patologías analizadas. ¿Fármacos o productos naturales?. Hay para todos los gustos.

La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ha retirado del mercado más de 1.000 productos y confirma que no existe ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado. Pero tienen un mercado importante.

Para elaborar el estudio 'Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad', la AEMPS analizó 64 estudios publicados desde 2009 sobre esta práctica y sus efectos. La conclusión es clara: la mayoría de los trabajos que apuntan a posibles beneficios presentan una baja calidad metodológica. Además, señala que, a medida que aumentan el rigor y la calidad de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía se reduce hasta desaparecer.

El organismo también destaca que los principios en los que se basa la homeopatía entran en conflicto con las leyes actuales de la física y la farmacología. Como ejemplo, explica que en diluciones habituales como la 12CH, obtenida al mezclar una parte de la sustancia original con cien partes de disolvente en 12 ocasiones consecutivas, resulta matemáticamente imposible que permanezca una sola molécula del compuesto inicial. De hecho, indica que una dilución de 6CH sería comparable a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo.

En el ámbito regulatorio, el Ministerio de Sanidad ha retirado 1.032 productos del mercado tras un proceso de regularización. Esto implica que actualmente no existe en España ningún producto homeopático autorizado con indicación terapéutica. Los 976 que continúan registrados han demostrado ser seguros, pero tienen prohibido incluir propiedades terapéuticas en su etiquetado.

Para Sanidad el riesgo de la homeopatía es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada. Además, alerta de que, a pesar de que existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser naturales, se han notificado reacciones adversas graves como intoxicaciones por mala dosificación y casos en otros países de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición.

Con este informe España se alinea con la tendencia internacional. Francia y Reino Unido han eliminado su financiación. Alemania está en proceso. Australia y Estados Unidos exigen advertencias explícitas sobre su falta de base científica. Cada tratamiento exige una "individualización" meticulosa.

Los medicamentos homeopáticos son preparados farmacéuticos obtenido por técnicas homeopáticas, conforme a las reglas descritas en las farmacopeas oficiales aceptadas en el país, con el objeto de prevenir, aliviar, curar, tratar y/o rehabilitar una condición médica.

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