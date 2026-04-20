Los motivos del divorcio de Paz Vega y Orson Salazar: "Esta historia me recuerda a la de Carmen Maura"

Paz Vega y Orson Salazar se divorcian. El matrimonio ha compartido 25 años de relación y tienen 3 hijos en común. Algunos medios apuntan a que el divorcio estaría relacionado con la deuda de Hacienda que tiene Paz Vega. Según apunta la periodista Gema López esa decisión podría estar relacionada con las deudas que tiene la intérprete con Hacienda. Paz Vega apareció en la lista de morosos de Hacienda como una de las personas que acumulan deudas con el Fisco por valor de más de 2 millones de euros.

La noticia de su divorcio ha venido precedida de un enigmático mensaje de Paz Vega en sus redes sociales. "Que difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo.. Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser.. Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer..", eran algunas de las palabras que hicieron saltar las alarmas entre sus seguidores.

"Ella ya había ido sola a determinados actos como la entrega de las medallas de Andalucía"

Gema López recuerda que Paz Vega ya había ido sola a determinados actos como la entrega de la medalla de Andalucía. "Veo decepción y vacío en sus palabras. Veinticinco años son un desgaste y las personas evolucionan de diferente manera. En estos 25 años han tenido que pasar muchas cosas que desconocíamos y ella dice que no puede más".

A Pilar Vidal le parece curioso que no haya hecho ella un comunicado para confirmar la ruptura. La nueva oficina de representación de Paz Vega dice que todos los asuntos de Paz ya están en manos de esta empresa que solo es propiedad de la andaluza.

"Ella se enamoró perdidamente de él y la historia se ha visto trufada de muchísimas decepciones"

Recuerda Susanna Griso que Orson era un camarero al que Paz Vega conoce en un bar y después ella le convierte en su manager a todos los efectos. A Gema López esta historia le recuerda a la de Carmen Maura. "Hay una dependencia en lo emocional y familiar y también en lo económico y administrativo".

"Ella se enamoró perdidamente de él y la historia de amor se vio trufada de muchísimas decepciones", añadía Susanna Griso. Añadía Lorena Vázquez que esta es una pareja que siempre han llevado bien las crisis y con mucha discreción, por lo que nunca han trascendido sus problemas de pareja.

Pilar Vidal completaba el análisis: "A ella se le ha quitado la venda cuando ha sucedido algo respecto a sus negocios más serio de lo que es estar en la lista de morosos".

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