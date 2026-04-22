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Edurne regresa como coach: cercanía, emoción y una forma única de vivir La Voz Kids

La cantante volverá a sentarse en el sillón rojo con el objetivo de conseguir al mejor equipo y descubrir nuevas voces y alcanzar así su primera victoria en el formato.

Edurne

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Edurne es una de las artistas más populares del panorama musical español. La madrileña, dio sus primeros pasos en la música a través de un conocido programa de televisión, a través del cual se coló como una de las voces más reconocidas.

A lo largo de los años, Edurne ha publicado varios trabajos discográficos y ha conseguido conectar con el público con temas como ‘Amanecer’, canción con la que representó a España en el Festival de Eurovisión en 2015.

La artista formará parte de los cuatro coaches. Junto a Antonio Orozco, Ana mena y Luis Fonsi, acompañarán a descubrir los jóvenes talents de La Voz Kids 2026.

La edición de 2026, un nuevo reto para la artista

En la nueva temporada de La Voz Kids, Edurne vuelve con la intención de seguir descubriendo voces prometedoras y de acompañar a talents durante su evolución en el programa. La cantante afronta esta edición con ilusión y con ganas tras haber quedado finalista en la edición de 2025, en la que dejo una espectacular actuación junto a su finalista.

Manuel y Edurne

Para la artista, el formato supone una oportunidad para apoyar a jóvenes que sueñan con dedicarse a la música y compartir con ellos su experiencia en el escenario. Con su regreso en 2026, Edurne se prepara para vivir una nueva etapa dentro del programa.

Una coach cercana con los más pequeños

En La Voz Kids, Edurne ha demostrado ser una coach muy implicada con los talents. En su primera participación en 2025, dio muestra de su gran mano con los más pequeños. Durante su paso por el programa, mostró que su éxito no es casualidad y es consecuencia de su alto nivel musical.

Su experiencia sobre los escenarios y en la industria musical le permite aconsejar a los concursantes que dan sus primeros pasos en la música. Además, su actitud positiva y su forma natural de comunicarse con los jóvenes talentos han hecho que se gane el cariño del público y de los propios participantes.

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