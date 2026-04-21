Descubre los carteles oficiales y todas las novedades de la nueva edición de La Voz Kids

La Voz Kids vuelve a resonar en Antena 3 con un renovado equipo de coaches y ya tiene fecha de estreno: el próximo sábado 9 de mayo a las 22.00 horas. El talent show volverá a estar conducido por Eva González y ya ha lanzado su impresionante tráiler con los coaches viviendo la emoción de una audición a ciegas.

El programa, líder absoluto de la noche de los sábados en su pasada edición, regresa con una nueva temporada que trae importantes novedades entre sus filas: Ana Mena se estrena como coach en La Voz Kids, mientras que Edurne repite experiencia tras debutar el pasado año. Por su parte, Antonio Orozco se incorpora a la versión infantil del formato tras ser coach de La Voz en las últimas ediciones de Antena 3 y Luis Fonsi se estrena como coach de La Voz Kids por primera vez en nuestro país.

La pasada edición, La Voz Kids obtuvo 13,2% de cuota de pantalla media, disparándose entre el público de 4 a 12 años alcanzando un gran 18,9% de cuota de pantalla. El talent show superó en +2,9 puntos a su inmediato rival privado y en +4,5 puntos a la cadena pública, alcanzando el millón de espectadores de media en su emisión.

Los cuatro coaches de La Voz Kids 2026 | Antena 3

Las novedades de esta edición

El Megabloqueo: diversión, competición y algún que otro enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

La figura de El Monaguillo: tendrá un papel muy especial, ya que será el gran aliado de los niños, acompañándolos en los momentos previos a salir al escenario, ayudándoles a liberar nervios y aportando cercanía, humor y complicidad en una de las experiencias más importantes de sus vidas.