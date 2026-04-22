Tensión por la "prioridad nacional" propuesta por Vox: "Cuando tienes recursos finitos, la solidaridad tiene un perímetro"

El debate sobre la "prioridad nacional" ha continuado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Esa propuesta, planteada por Vox tras llegar a un acuerdo con María Guardiola en Extremadura, sitúa al PP en el centro del debate. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha optado por presentar una enmienda que incorpora el concepto planteado por Vox, aunque introduce el criterio de "arraigo" como elemento condicionante.

En la moción presentada por Vox en el Congreso plantea que el Estado de bienestar debe articularse bajo el principio de "prioridad nacional", otorgando preferencia a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en el acceso a recursos públicos. Por su parte, el PP ha asumido parte de ese enfoque en su enmienda: en su texto propone "promover el acceso a todas las ayudas y subvenciones inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Desde Vox también defienden esa "prioridad nacional" en el ámbito sanitario. Tal y como explican, "impedirán el uso del sistema sanitario salvo en casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia".

"La palabra prioridad es muy clarita: no se va a dejar a nadie sin servicio sanitario"

Ese debate no se queda entre los partidos liderados por Núñez Feijóo y Abascal. También ha llegado al plató de Espejo Público. Todo lo que aparece en la moción de Vox es, para Rebeca Crespo, "mentira" y sostiene que "en ese acuerdo no dice que se vaya a dejar a nadie sin asistencia sanitaria o que se vaya a dejar a nadie sin que reciba esos servicios".

Crespo detalla que "la palabraprioridad es muy clarita y el servicio sanitario se dará a todas las personas que lleguen a este país cuando es de urgencia, como ocurre en la gran mayoría de países". Además, Rebeca Crespo defiende que "hay que poner limitaciones", pero "evidentemente si una persona lo necesita, no se le va a dejar en la calle". En concreto, defiende esas "limitaciones" porque asegura que "al tener recursos finitos, hay que establecer una serie de límites y la solidaridad tiene que tener un perímetro".

"El PP y Vox no aclaran exactamente lo qué significa el acuerdo"

En contraposición, Toni Bolaño ha detallado que "el debate que se tiene aquí es la victoria de Vox porque ha conseguido poner un tema que les interesa". Por otro lado, considera que el PP "se ha metido él solo en un jardín porque el tema del arraigo ya lo aplican todos los ayuntamientos desde el año 2000" y se pregunta "quién les está haciendo la política de comunicación".

Para Juan Fernández-Miranda, director de El Confidencial, "cada uno de los dos partidos firmantes, no aclaran exactamente lo qué significa el acuerdo". Asegura que el "PP no va a pasar por lo que Vox dice que es la prioridad nacional" y el PP "sabe que no puede establecer un criterio como el que quiere establecer Vox".

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