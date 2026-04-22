VÍDEO: Agónico rescate de tres personas atrapadas en un coche en llamas

La policía de Nueva York tuvo que emplearse a fondo tras recibir el aviso de un vehículo en llamas. Con el extintor en mano y a la carrera, salvaron a los ocupantes del vehículo.

Gracias a las cámaras corporales de los agentes, se puede observar a tres personas dentro del vehículo pidiendo auxilio.

Tras no poder abrir las puertas del vehículo, tuvieron que romper las ventanas para sacar a los tres ocupantes. El conductor, fue el que dio el aviso y pudo salir ileso. Tuvo que llamar a la policía tras no poder sacar del vehículo a las otras tres personas.

El conductor ha sido detenido por conducción temeraria. Los agentes de policía han recibido las felicitaciones tras el agónico rescate.

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