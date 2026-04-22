NUEVA YORK
VÍDEO: Agónico rescate de tres personas atrapadas en un coche en llamas
La policía de Nueva York ha salvado la vida de tres personas que se quedaron atrapadas dentro de su coche en llamas. El conductor salió ileso pero no pudo hacer nada para sacar del coche a los demás ocupantes. Los oficiales han sido felicitados.
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La policía de Nueva York tuvo que emplearse a fondo tras recibir el aviso de un vehículo en llamas. Con el extintor en mano y a la carrera, salvaron a los ocupantes del vehículo.
Gracias a las cámaras corporales de los agentes, se puede observar a tres personas dentro del vehículo pidiendo auxilio.
Tras no poder abrir las puertas del vehículo, tuvieron que romper las ventanas para sacar a los tres ocupantes. El conductor, fue el que dio el aviso y pudo salir ileso. Tuvo que llamar a la policía tras no poder sacar del vehículo a las otras tres personas.
El conductor ha sido detenido por conducción temeraria. Los agentes de policía han recibido las felicitaciones tras el agónico rescate.
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