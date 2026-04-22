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El hijo de Andrés Pajares guarda silencio tras las duras palabras de su padre: "Creo que le ha pillado por sorpresa"

Mientras se recupera de su reciente operación de espalda, Andrés Pajares ha cargado contra su hijo, Andrés Burguera. Una relación que parece haberse roto de nuevo tras la última vez que hablaron.

Andrés Pajares

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Andrés Pajares y su hijo, Andrés Burguera, vuelven a tomar distancia. Tras la reciente operación de espalda del actor, este confiesa que "no quiere saber nada de su hijo" y le califica de "malnacido".

Según Pajares, la última vez que hablaron, Burguera le dedicó unas palabras que le dolieron. "Me dijo que nos volveríamos a ver en mi entierro", afirmó el actor. Por eso, decidió no comunicarle siquiera que se iba a operar, pese a lo delicada que era la intervención, en la que estaba comprometida la médula.

Ante estas palabras de Pajares, no hemos podido ver la reacción de Burguera, que en anteriores conflictos familiares sí que se pronunció públicamente. "Tiene el teléfono apagado, no le llegan los mensajes y, en cuanto ha visto periodistas en su puerta, se ha vuelto a meter en casa", asegura nuestro compañero Carlos García López, "es algo que no había hecho antes y creo que le ha pillado por sorpresa esto".

La relación de Pajares con su hijo, marcada por las idas y venidas, vuelve a romperse. ¿Volverán a acercarse tras este último enfrentamiento?

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