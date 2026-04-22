Una bebé de 22 meses, herida grave por el ataque de un perro en Talavera de la Reina

Una niña de 22 meses ha resultado herida grave por el ataque de un perro en Talavera de la Reina. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan el ataque, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

Sabrido ha informado de que la menor sufrió varias lesiones y mordeduras graves como consecuencia del ataque del animal, lo que le llevó a ser traslada en un primer momento al Hospital de Talavera.

Avance favorable

Actualmente se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Toledo, según han informado fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ha esperado que la niña "salga de este incidente sin ningún tipo de secuelas", al tiempo que se ha comprometido a dar más información de lo ocurrido cuando la Policía concluya su investigación.

Accidente en Benidorm

Dos operarios han fallecido al desplomarse un andamio en una obra de una calle de Benidorm, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso del accidente laboral ocurrido en el número 2 de la calle Ibiza se ha recibido a las 10:49 horas de este miércoles y los dos trabajadores han quedado atrapados entre los escombros.

Los bomberos han desplazado al lugar a casi una decena de efectivos del parque de la ciudad con una unidad de mando y jefatura, un furgón de salvamentos varios y una auto-escalera en una emergencia que continúa activa.

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