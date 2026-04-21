Paz Vega vuelve a dejar otra pista en redes sociales tras confirmarse su separación de Orson Salazar: "Mi refugio"

A comienzos de la pasada semana, Paz Vega hacía saltar las especulaciones sobre su situación personal tras compartir en redes un mensaje muy íntimo en el que hablaba de un momento complicado en su vida. En ese texto, reflexionaba sobre la dificultad de aceptar ciertas realidades, la sensación de ir a contracorriente y la pérdida de ilusión, dejando entrever un estado emocional delicado.

"Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción...", escribía entre otras frases.

La publicación llevó a muchos a fijarse en un detalle: desde septiembre de 2025, la actriz no había vuelto a compartir imágenes junto a su marido, Orson Salazar. Además, en los últimos meses había acudido sola a eventos importantes como los premios Premios Goya o la entrega de las Medallas de Andalucía, donde fue nombrada como Hija Predilecta de la Comunidad.

Poco después, otro gesto llamaba la atención: su incorporación a la agencia Meraki Agents, poniendo fin a más de dos décadas de colaboración profesional con su pareja, con quien se casó en 2002 y tiene tres hijos en común, Orson, Ava y Lenon.

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Este fin de semana, la revista ¡HOLA! apuntaba a que la separación ya sería una realidad. Según fuentes cercanas, el motivo estaría relacionado con una importante decepción en varios ámbitos de su vida, lo que habría supuesto un duro golpe para la actriz.

Sin hacer declaraciones públicas al respecto, Paz ha reaparecido en redes mostrando cómo está afrontando este momento. Lo ha hecho compartiendo una imagen cargada de simbolismo: una fotografía de sus hijos cuando eran pequeños, un libro de Agustín Gómez Arcos y una obra dedicada a Carlos Saura en la que escribía "mi refugio". Una publicación que sugiere que se está refugiando en la cultura y, sobre todo, en el apoyo de su familia para seguir adelante.