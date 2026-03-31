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Bruselas advierte a España por la regularización de migrantes: el permiso de residencia no será un "cheque en blanco" de libre movimiento por la UE

Bruselas advierte a España de que el permiso de residencia no va a ser un "cheque en blanco" para que los migrantes puedan moverse libremente por la Unión Europea.

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Bruselas advierte a España por la regularización de migrantes | EUROPAPRESS

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Polémica alrededor de la regularización de migrantes decretada por el Gobierno. Bruselas advierte a España de que el permiso de residencia no va a ser un "cheque en blanco" para que los migrantes puedan moverse libremente por la Unión Europea. Las dudas en Bruselas sobre ese proceso de regularización de migrantes que va a llevar a cabo el Gobierno español permanecen, sobre todo por el impacto que puede tener en otros países.

El equipo del comisario de Interior confirma a Antena 3 Noticias que si un inmigrante obtiene el permiso de residencia y el permiso de trabajo en nuestro país, tendrá que quedarse en España para ejercer esos derechos, es decir, si fuera localizado en otro país de la Unión Europea, al final tendrá que ser devuelto a España.

Sobre plazos

El Gobierno ha querido aclarar este martes que habrá "plazo suficiente" para tramitar las solicitudes dentro del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes iniciado por el Gobierno. Ha sido en rueda de prensa, al término del Consejo de Ministros, cuando la ministra portavoz, Elma Saiz, ha mandado un "mensaje de tranquilidad", ya que se está "dentro del calendario previsto" y cumpliendo "con todos los tramites preceptivos", de manera que en este momento el asunto está en el Consejo de Estado.

El PP cree que la regularización de migrantes creará un agujero en la seguridad europea

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear "un agujero para la seguridad" de España y de la Unión Europea con esta regularización "masiva" de inmigrantes. Afirma que por esta vía "podrán colarse" terroristas.

En una rueda de prensa, la portavoz del PP ha destacado que el Congreso ha aprobado este martes a iniciativa de su partido una ponencia, en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para analizar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno. Además, ha comentado que el comisario de Asuntos de Interior y Migración de la UE, Magnus Brunner, ha avisado de que si un inmigrante regularizado en España se intenta asentar en otro país de la UE, será devuelto a territorio español. "Aunque no puedan asentarse, sí pueden circular libremente por la Unión Europea si tienen la residencia legal en nuestro país. Y esto quiere decir que será España un agujero para la seguridad no solo de nuestro país, sino también de la Unión Europea, porque podrán colarse a través de España y que circulen por toda la Unión Europea delincuentes, incluidos terroristas", ha alertado.

También ha criticado que el Gobierno esté "empeñado" en sacar adelante esta regularización, a pesar de que el Congreso pidió recientemente parar el proceso con los votos de PP, Vox y Junts. Además, acusa al Gobierno de emprender esta regularización "sin controles y justo al contrario de lo que está exigiendo el pacto de asilo y migración de la Unión Europea".

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