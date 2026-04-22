Ángel Antonio Herrera, contra la 'prioridad nacional' de Vox: "Es un término para marginar, discriminar y perjudicar a otros"

Espejo Público ha analizado el concepto de 'prioridad nacional' por el que aboga Vox. La formación de Santiago Abascal acaba de firmar un acuerdo de Gobierno en Extremadura con María Guardiola en el que ha incluido este término como condición. La 'prioridad nacional' incluye un paquete de medidas que buscan que el español "no se sienta discriminado frente a los inmigrantes" en trámites como el acceso a una vivienda, según ha explicado el líder del partido en Espejo Público.

La periodista Rebeca Crespo señalaba que con este término se pide prioridad para el acceso a la vivienda para los españoles, no exclusión "y eso nos parece mal". "Han salido las listas del reparto de vivienda y se ven nombres de personas extranjeras en muchos casos", afirmaba la comunicadora.

"La prioridad nacional es una acuñación que no existe"

El periodista y escritor Ángel Antonio Herrera cree que con este término Vox busca la discriminación. "La 'prioridad nacional' es una acuñación que no existe. Se ha levantado un termino ahora para marginar, perjudicar y discriminar a otros. La gente española que se queja de que no le llegan las ayudas tiene un problema del sistema en cualquier caso".

Añade Herrera que con términos como este se quiere asentar que el que viene de fuera tiene menos derechos que el que está aquí. "Me parce triste que haga que hacer pasar por el aro de una serie de leyes a una gente cuando realmente estás poniendo en pie la ley que ha puesto Vox y el aro por el que ha pasado el PP, que es perfectamente ilegal".

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