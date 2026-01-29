Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Astrónomos descubren un nuevo planeta potencialmente habitable y de tamaño similar a la Tierra

Las condiciones son parecidas a las de Marte, pero la temperatura puede alcanzar los 70 grados bajo cero.

Imagen del planeta Tierra

Imagen del planeta TierraEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Un grupo de astrónomos ha descubierto un nuevo planeta potencialmente habitable que se encuentra situado e 146 años luz de la Tierra y presenta un tamaño similar al de nuestro planeta, aproximadamente un 6% más grande.

El nuevo planeta hallado, denominado HD 137010b, presenta unas condiciones similares a las de Marte y su temperatura puede alcanzar hasta los 70 grados bajo cero.

El estudio, publicado en 'Astrophysical Journal Letters', señala que este nuevo planeta se encuentra orbitando alrededor de una estrella parecida al Sol.

Los científicos continúan analizando los datos gracias al descubrimiento del antiguo telescopio Kepler de la NASA. Se cree que el HD 137010b tendría 355 días al año, el tiempo que tardaría en dar una vuelta completa alrededor de la estrella que orbita, una duración muy similar a la nuestra en la Tierra.

Teniendo en cuenta que su tamaño es similar al de la Tierra, los científicos creen que su gravedad también podría ser parecida a la de nuestro planeta.

Por ahora, con las herramientas que disponen los científicos se tardarían demasiados años en llegar a él, pero es posible que el efecto invernadero calentara el nuevo planeta en el futuro permitiendo la existencia de agua líquida.

