Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 46º mes consecutivo

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,9% y 868.000) sigue imbatible y lidera por 46º mes consecutivo con la segunda mayor distancia histórica sobre su directo competidor, +8,1 puntos, y su mes más visto desde marzo de 2025.

Antena 3 (12,9%) continúa otro mes como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año y encadenando un año y medio de liderazgo absoluto e ininterrumpido. Una vez más, su dominio es incontestable entre las cadenas y también en el número de victorias que consigue en el mes, liderando casi el 70% de las jornadas de enero (20 de 29 días, frente a los 9 de sus competidores).

Sigue imbatible en Prime Time (13,7%) superando a su competidor directo en más de 5 puntos en la franja estelar y más atractiva para los anunciantes, y en más de 2 a la cadena pública, mientras revalida su liderazgo en la Sobremesa (18,0%), a +10,1 puntos de su rival, por lo que conquista nuevamente las franjas de mayor consumo.

En la Mañana (11%) también se impone a su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 12,8% de cuota.

Consigue el 69% de las victorias en el mes y continúa dominando la Sobremesa y el Prime Time. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la TV.