Atrapa un millón estrena nueva temporada líder y como lo más visto de la noche del sábado en enero

El programa, presentado por Manel Fuentes, logra su mejor dato en dos años, aventajando a sus principales competidores en +3,2 y +3 puntos.

Regresa Atrapa un millón este sábado con Manel Fuentes: "Más emoción es imposible"

Atrapa un millón ha estrenado con fuerza con su nueva temporada, un estreno que le coloca líder y lo más visto de la noche del sábado. Con 11,7% de cuota de pantalla y 1.239.000 espectadores, el programa de Manel Fuentes logra su mejor dato en dos años, y aventaja a sus principales competidores en +3,2 y +3 puntos

Antena 3 (12,9%) continúa otro mes como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año y encadenando un año y medio de liderazgo absoluto e ininterrumpido. Una vez más, su dominio es incontestable entre las cadenas y también en el número de victorias que consigue en el mes, liderando casi el 70% de las jornadas de enero (20 de 29 días, frente a los 9 de sus competidores).

Sigue imbatible en Prime Time (13,7%) superando a su competidor directo en más de 5 puntos en la franja estelar y más atractiva para los anunciantes, y en más de 2 a la cadena pública, mientras revalida su liderazgo en la Sobremesa (18,0%), a +10,1 puntos de su rival, por lo que conquista nuevamente las franjas de mayor consumo.

En la Mañana (11%) también se impone a su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 12,8% de cuota.

Consigue el 69% de las victorias en el mes y continúa dominando la Sobremesa y el Prime Time. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la TV.

Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

El programa presentador por Pablo Motos ha vuelto a arrasar en audiencias y cierra el primer mes de este 2026 con 1.886.000 espectadores de media y un 14,6% de share.

El presentador se ha dirigido hacia el público nada más salir al plató de La ruleta de la suerte.

Alberto, empresario, sobre su pago de entre 1 y 2 millones de euros por viajar al espacio: "Eso se dice"

Puerros asados y gratinados con ibéricos de Joseba Arguiñano: una receta con sabor explosivo y pocos ingredientes

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"

