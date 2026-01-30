Rifirrafe en X entre Pedro Sánchez y Elon Musk: "Marte puede esperar, la humanidad no"

Pedro Sánchez no asistió este jueves al funeral religioso por las 45 víctimas del accidente de tren en Adamuz y tampoco compareció en el Senado con Óscar Puente. El presidente del Gobierno, sin embargo, se ha enzarzado en un rifirrafe con el magnate Elon Musk a cuenta de la regularización de los migrantes y todo vía redes sociales.

Musk opinaba en su perfil de X sobre la medida recién aprobada en España y Pedro Sánchez no ha dudado en contestarle. El magnate reaccionaba con un "Wow" a otro mensaje en el que explicaban la medida.

Pedro Sánchez, también en su perfil de X contestaba: "Marte puede esperar, la humanidad no".

El Partido Popular no ha querido quedarse atrás y contestó también al líder del Ejecutivo: "¿Adamuz está en Marte? Humanidad ya sabemos que no tienes."

