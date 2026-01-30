Pasapalabra sigue imbatible y lidera el entretenimiento con su mejor mes desde febrero de 2024

Pasapalabra continúa en lo más alto del ranking de entretenimiento. El concurso presentado por Roberto Leal cierra el mes con un 20,2% de share y 2.151.000 espectadores, registrando su mes más visto desde febrero de 2024 y reafirmándose, una vez más, como líder absoluto de su franja.

La fortaleza del formato se refleja en su amplia ventaja frente a la competencia: Pasapalabra se sitúa +13,1 puntos por encima de su principal competidor y +7,7 puntos sobre la cadena pública, confirmando su dominio incontestable en las tardes.

Además, el programa destaca por su enorme alcance diario, al conseguir cada tarde cerca de 4 millones de espectadores únicos, un dato que subraya su capacidad para atraer a una audiencia masiva y transversal.

Con estos resultados, Pasapalabra refuerza su posición como uno de los formatos más sólidos y exitosos de la televisión en España, manteniéndose como una referencia indiscutible del entretenimiento diario.