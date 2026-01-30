Antena3
Pasapalabra sigue imbatible y lidera el entretenimiento con su mejor mes desde febrero de 2024

El concurso de Antena 3 firma un 20,2% de cuota y 2.151.000 espectadores, consolidándose como líder absoluto y ampliando su ventaja frente a sus principales competidores.

Una canción para expertos en Navidad y con mucha nostalgia para Roberto Leal: “Remueve muchas cosas”

Pasapalabra continúa en lo más alto del ranking de entretenimiento. El concurso presentado por Roberto Leal cierra el mes con un 20,2% de share y 2.151.000 espectadores, registrando su mes más visto desde febrero de 2024 y reafirmándose, una vez más, como líder absoluto de su franja.

La fortaleza del formato se refleja en su amplia ventaja frente a la competencia: Pasapalabra se sitúa +13,1 puntos por encima de su principal competidor y +7,7 puntos sobre la cadena pública, confirmando su dominio incontestable en las tardes.

Además, el programa destaca por su enorme alcance diario, al conseguir cada tarde cerca de 4 millones de espectadores únicos, un dato que subraya su capacidad para atraer a una audiencia masiva y transversal.

Con estos resultados, Pasapalabra refuerza su posición como uno de los formatos más sólidos y exitosos de la televisión en España, manteniéndose como una referencia indiscutible del entretenimiento diario.

