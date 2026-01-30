Raúl desata la locura en La ruleta de la suerte: bombero de profesión y Míster Alicante

Raúl viene a jugar a La ruleta de la suerte desde Denia, Alicante. Ciudad en la que trabaja como bombero, además de haber sido elegido Míster Alicante.

Ya solo con pronunciar que es bombero, todo el público se ha revolucionado desatando la locura. "¿Por qué desata tanta locura la profesión de bombero?", se pregunta intrigado Jorge Fernández.

Una chica del público no paraba de abanicarse, como si Raúl, en lugar de apagar fuego, lo provocase. ¡No te pierdas este momentazo!