Alberto Cuena, experto en asuntos europeos: "Marlaska nos tiene acostumbrados a la política del escándalo"

La polémica se produce además después de que el Tribunal Supremo estableciera que las personas que acceden a Ceuta por mar no pueden ser objeto de devoluciones inmediatas sin garantías, lo que obligó al Ministerio del Interior a modificar el dispositivo fronterizo mediante la instalación de un elemento físico de contención en la zona del Tarajal. Esa medida fue abordada en una reunión celebrada el pasado 16 de julio entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno.

En este contexto, el experto en comunicación económica y asuntos europeos Alberto Cuena considera que la actuación del Ejecutivo ha vuelto a evidenciar una falta de previsión.

"Marlaska nos tiene acostumbrados a la política del escándalo en cuanto a la no asunción de ningún tipo de responsabilidades; es un poco la tónica dominante del Gobierno", sostiene.

A su juicio, el debate debe centrarse en dos cuestiones fundamentales. "Hay dos elementos en los que hay que incidir: la idea del ejercicio de la no contención siguiendo esa sentencia del Tribunal Supremo", explica en referencia al nuevo marco jurídico establecido para las entradas por vía marítima.

Respecto a la reunión mantenida el 16 de julio entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo ceutí para estudiar medidas tras el fallo judicial que calificaba el Tarajal como una frontera vulnerable desde el punto de vista operativo, Cuena considera que la respuesta llegó demasiado tarde.

"Se ha ejecutado tarde y de manera reactiva"

"Es una medida que se ha ejecutado, pero tarde y de manera reactiva en lugar de preventiva para evitar que esta catástrofe hubiera escalado de tal manera", afirma.

El experto también pone el foco en la responsabilidad compartida que, a su juicio, existe entre ambos lados de la frontera. "Por otra parte está la idea de la custodia. Si se tiene información como si no, tanto el país emisor como el receptor tienen una responsabilidad unívoca de custodia sobre la frontera", señala.

No obstante, Cuena insiste en que cualquier respuesta debe producirse dentro del respeto a los derechos humanos y rechaza los discursos que plantean respuestas militares contra los migrantes. "Estamos hablando de seres humanos. Si hay esa oleada de gente que se moviliza por vía marítima, España es una democracia; no podemos hablar de bombardear a esas personas", concluye.

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