Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Fin del curso político

Pedro Sánchez inicia sus vacaciones de verano acompañado de su familia en La Mareta (Lanzarote)

La Residencia donde se aloja el presidente del Gobierno fue un regalo del rey Hussein de Jordania al rey Emérito.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez inicia sus vacaciones de verano acompañado de su familia en La Mareta (Lanzarote) | Europa Press

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

Este mediodía aterrizaba en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote el avión de Pedro Sánchez dando comienzo a sus vacaciones de verano en La Mareta, su destino vacacional un año más.

El presidente del Gobierno junto a su familia ha aterrizado a las 13:07 hora canaria (14:07 hora peninsular) a bordo de un Falcon del Ejército del Aire, y desde allí han sido trasladados hasta La Mareta.

La Residencia Real fue mandada a construir por el rey Hussein de Jordania, quien le regaló esta finca al rey Juan Carlos I en 1980 cuando le cedió a Patrimonio Nacional.

En La Mareta se han alojado desde la Familia Real hasta presidentes del Gobierno como José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, entre ellos.

Se prevé que Sánchez esté de vacaciones, durante cuatro semanas hasta su próximo viaje el 12 de agosto, en Guadalajara, donde contemplará el eclipse solar en el Observatorio de Yebes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Feijóo exige al Gobierno una respuesta más contundente ante la crisis migratoria: "Sánchez tiene que defender nuestra seguridad nacional"

Feijóo

Publicidad

España

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez inicia sus vacaciones de verano acompañado de su familia en La Mareta (Lanzarote)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez comparte su 'playlist' de Spotify en plena crisis migratoria en Ceuta y Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Delegación del Gobierno de Ceuta.

Marlaska dice no ser "adivino" para saber si una crisis migratoria como la de Ceuta volverá a repetirse

Feijóo
Crisis migratoria

Feijóo asegura que esta crisis migratoria se produce por "las decisiones fallidas del Gobierno": "Es una vergüenza"

La llegada de Sánchez a Ceuta
Crisis migratoria

VÍDEO | La llegada de Pedro Sánchez a Ceuta entre insultos y abucheos

Embarcaciones de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo patrullan en la playa del Tarajal vigilando la zona para evitar la llegada de migrantes a nado a Ceuta desde Marruecos.
Crisis Migratoria

Las boyas, elemento clave para la repatriación de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera de Ceuta y Marruecos

Sánchez ha cargado contra las mafias de tráfico de seres humanos por hacer una lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo.

Feijóo
CRISIS MIGRATORIA

Feijóo exige al Gobierno una respuesta más contundente ante la crisis migratoria: "Sánchez tiene que defender nuestra seguridad nacional"

El presidente del PP se desplazará este sábado hasta la ciudad autónoma de Ceuta "para expresar sobre el terreno su opinión acerca de la invasión de territorio español que ha tenido lugar en los últimos días".

Pedro Sánchez comparece desde Ceuta por la crisis migratoria

Pedro Sánchez califica de "ataque a la integridad territorial de España" la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

El juez Pedraz encargado de la causa

El juez Pedraz abre una pieza separada para investigar posibles pagos del PSOE a los miembros de la trama

La Mareta, lugar de vacaciones de Pedro Sánchez

La Mareta se prepara para la llegada de Pedro Sánchez

Publicidad