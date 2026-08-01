Fin del curso político
Pedro Sánchez inicia sus vacaciones de verano acompañado de su familia en La Mareta (Lanzarote)
La Residencia donde se aloja el presidente del Gobierno fue un regalo del rey Hussein de Jordania al rey Emérito.
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Este mediodía aterrizaba en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote el avión de Pedro Sánchez dando comienzo a sus vacaciones de verano en La Mareta, su destino vacacional un año más.
El presidente del Gobierno junto a su familia ha aterrizado a las 13:07 hora canaria (14:07 hora peninsular) a bordo de un Falcon del Ejército del Aire, y desde allí han sido trasladados hasta La Mareta.
La Residencia Real fue mandada a construir por el rey Hussein de Jordania, quien le regaló esta finca al rey Juan Carlos I en 1980 cuando le cedió a Patrimonio Nacional.
En La Mareta se han alojado desde la Familia Real hasta presidentes del Gobierno como José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, entre ellos.
Se prevé que Sánchez esté de vacaciones, durante cuatro semanas hasta su próximo viaje el 12 de agosto, en Guadalajara, donde contemplará el eclipse solar en el Observatorio de Yebes.
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