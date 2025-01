Aitor Esteban, sobre la llamada 'ley Begoña': "Cuando la quieres aplicar a casos que están en vigor te resta credibilidad"

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha analizado en Espejo Público la última propuesta de la ley del suelo que firmaba también el PNV. Una norma que sigue estando registrada para cuando le llegue el turno de debate. Señala Esteban que la ley está en trámites de planeamiento municipal, algo que "tardan años en realizarse por un defecto de forma".

Lamenta el el PNV "que tengan que pasar 3 ó 4 años por algo que es perfectamente subsanable, en esto están de acuerdo alcaldes y alcaldesas de todos los colores", señala.

Está previsto que el PSOE tumbe la cuestión de confianza que exige Puigdemont. "La dinámica de la política interna catalana se traslada a Madrid un día tras otro", establece. No cree que haya un apoyo constante al Gobierno por parte de Junts y no sabe si a partir de ahora el partido va a decidir no apoyar ninguna de las propuestas del Gobierno.

"El PNV no se uniría a una posible moción de censura a la que se pudiera sumar también Junts"

Sobre una posible moción de censura a la que se pudiera sumar también Junts afirma que el PNV no se uniría. Establece que esto ya se lo explicaron a Feijoo. Añade además que a su formación le resulta imposible llegar a un acuerdo con el PP cuando son necesarios los votos de Vox. "No, no vamos a apoyar una moción de censura por mucho que pudiera sumarse Junts".

Sobre la llamada 'ley Begoña' que se refiere a la iniciativa del PSOE para limitar la acción de las acusaciones populares en los procesos judiciales Aitor Esteban piensa que esta es una figura extraña en el conjunto del ordenamiento jurídico. Cree que la acusación popular "es una figura extraña que esta ahí pero debería acotarse algo porque ha habido un abuso absoluto de ella". Apunta además que ha visto muchos casos de alcaldes del PNV que han sido llevados a los tribunales por impulso de Bildu, casos que aunque se han resuelto favorablemente para los acusados, han desencadenado una situación mediática complicada durante años.

Sí cree que hay que modificar la acusación popular pero "cuando lo quieres aplicar en los casos que están en vigor te resta fuerza y credibilidad a la hora de sacarlo adelante". "Sí hay que modificar la acusación particular por el uso espurio que se ha hecho de esta figura durante décadas".

La postura del PNV con la reforma laboral

Señala el del PNV que en Euskadi la mayoría de los trabajadores están con 37 horas y media de trabajo. "Hay un grupo de empresas, normalmente PYMES y pequeña empresa que de pasar a esta medida de un día para otro pueden sufrir incluso en el mantenimiento del negocio. En el caso de ser de muy pocos trabajadores o con un margen de ganancias estrecho". Cree que hay que dejar una vía de escape "para que no eliminemos empleo". En general, desde el PNV son favorables a esta medida "pero hay que leer también la letra pequeña".

El PNV recibirá un palacete valorado en más de 15 millones de euros

El Gobierno tiene previsto devolver al PNV un palacete en París valorado en más de 15 millones de euros. Explica que se trata de un edificio comprado con fondos del PNV que fue incautado por la Gestapo que se lo entregó al régimen de Franco. "Esto no es de hace dos días, estaba hablado con el Gobierno de Rajoy. Era un compromiso con el Gobierno de Rajoy que este Gobierno adquirió. Ese dinero viene de antes de que exista el Gobierno vasco y haya estatuto de autonomía".

Afirma que con esta devolución "se hace justicia". "Esto no es porque sí, ha habido que demostrarlo y ha habido un expediente muy grave".

"En todo lo que se me ha solicitado he dado un paso adelante"

Suena su nombre para presidir el PNV si Andoni Ortuzar se echa a un lado. Aitor Esteban señala que él lleva muchos años en el partido y en todo lo que se le ha solicitado ha dado un paso adelante. "La gente no se presenta y son los afiliados quienes primero proponen y luego votan en dos vueltas". En estos momentos no se conoce qué quiere la afiliación del PNV pero Esteban está seguro de que acertaran. "Estoy seguro de que vamos a acertar sea cual se la decisión que tomen los afiliados".

