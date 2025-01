Junts descarta el apoyo a una moción de censura de PP y Vox e insta a Sánchez a reunirse con Puigdemont

Jordi Turull, el secretario general de JxCat, ha protagonizado este martes un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Palace de Barcelona. En él, Turull ha descartado el apoyo a una moción de censura impulsada por PP y Vox, y ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se reúna presencialmente con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

En el desayuno, el secretario general de JxCat también ha expuesto las condiciones que requiere su partido para recuperar la confianza en Pedro Sánchez y el PSOE. Entre ellas, figuran el trámite de la cuestión de confianza, la delegación integral de competencias en inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Jordi Turull ha advertido que desde su partido están pendientes de lo que ocurra el jueves en la Mesa del Congreso con la cuestión de confianza: "Si no cumplen, deberemos tomar decisiones que no gustarán al PSOE". Sánchez deberá decidir si tramita o no la proposición no de ley presentada por los posconvergentes, y el viernes Puigdemont reunirá a la cúpula de Junts en Bruselas para darle respuesta y valorar el estado de las negociaciones con los socialistas.

Rechazo a la moción de censura del PP y Vox

Con respecto a la moción de censura que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere impulsar para que Sánchez salga del Palacio de la Moncloa, Turull ha calificado de "broma macabra" la idea de que los siete diputados de Junts den apoyo a esta medida junto a PP y Vox.

Además, ha añadido que "si con alguien que tienes un acuerdo has perdido la confianza, imagina con quien no lo tienes", refiriéndose a la acusación popular que Santiago Abascal ha ejercido contra los dirigentes independentistas.

Un futuro incierto para el apoyo de Junts al Gobierno

Las declaraciones de Turull dejan claro que el futuro de la relación entre Junts y el PSOE dependerá de los próximos movimientos del Gobierno, especialmente en referencia a la cuestión de confianza y las competencias que se le reclaman. La postura de Junts sigue siendo firme en sus exigencias y el desenlace de la situación podría afectar tanto a la estabilidad del Gobierno como a las negociaciones futuras entre ambas partes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com