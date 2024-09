Aitor Estaban, sobre la postura del PNV con Venezuela, contraria al Gobierno: "Hay mucho patoso suelto"

A la espera de que la semana que viene sea la Unión Europea la que se pronuncie respecto a la situación de Venezuela, concretamente sobre reconocer a Edmundo González como presidente legítimo del país sudamericano, tras las elecciones celebradas allí el pasado 28 de julio; el Congreso de los Diputados español llevaba a cabo una votación para reconocer al líder de la oposición de Venezuela este miércoles.

"Socios naturales de Sánchez"

La iniciativa partía del Partido Popular y era aprobada por los diputaos en la votación. Lo hacía por 177 votos a favor, 164 en contra, y una abstención no exenta de polémica -la de José Luis Ábalos, exministro de Transportes de Pedro Sánchez-.

Los votos del PNV habrían sido claves para esta nueva derrota parlamentaria del Gobierno. Para muchos resultaría chocante el voto contrario al del PSOE, por tratarse de uno de los partidos con los que ha tenido más afinidad en lo que va de esta legislatura.

Venezuela "ha sido utilizada"

Aitor Esteban, diputado y portavoz del PNV en el Congreso explicaba la postura de los nacionalistas vascos. Esteban afirmaba que habría que hacer una lectura "que no debe interpretarse en clave de política interna. Aunque Venezuela, por los dos grandes partidos, ha sido utilizada muchas veces para ello".

"Acertado o no, ya lo veremos"

Añadía que el sentido de voto de su partido ha sido fruto de "mirar a los venezolanos y responder a lo que la oposición democrática y el exilio venezolano solicitaba".

"Una decisión moral"

"Si nos tenemos que posicionar, nosotros siempre estaremos con la democracia y frente al autoritarismo y la dictadura"

"Se ha tomado una decisión política, una decisión moral", continuaba defendiendo Esteban, que es consciente que la resolución aprobada no tiene efectos jurídicos. Era una 'Proposición No de Ley' (PNL). Recordaba que es el Gobierno a quien corresponde tomar esa decisión sobre la postura oficial de España y el reconocimiento o no del presidente de un país extranjero.

En opinión de Aitor Esteban "el Gobierno ha actuado correctamente hasta ahora", defendiendo que se publicasen las actas electorales, y liderando esa postura dentro de la Unión Europea: "Por eso no creo que sea reprochable al Gobierno un acercamiento a Maduro o incluso un apoyo, en absoluto".

Sorprendido por el papel que ha desempeñado Bildu, que después de celebrar la victoria de Maduro, no ha participado en el debate del Congreso sobre esta cuestión.

"Hay mucho patoso suelto"

Aitor Esteban tuvo un encontronazo en redes sociales con el portavoz del PP, Miguel Tellado, precisamente por el tema Venezuela. El político vasco diferenciaba la votación del congreso con la intención "imprudente" de los populares hacer pasar al presidente por el parlamento y "se le obligue a mostrar una posición".

La voluntad del PNV sería "que la democracia triunfe en Venezuela, y alejar ese debate de la bronca política. Utilizarlo para fracturar alianzas entre partidos, sería una imprudencia. Tampoco íbamos a admitir que se nos insulte y nos provoque gratuitamente, como hizo el señor Tellado [...] Hay mucho patoso suelto".

Sorprendido por un debate constructivo

Pese a que la nota predominante en la política actual se pierda muchas veces en la crispación, Aitor Esteban hacía un reconocimiento a las intervenciones del PSOE y del PP del miércoles en el Congreso: "Hubo un debate muy interesante. Diría que por una vez hicieron una exposición brillante. [...] Cada una con sus posiciones, pero sin zaherirse en insultos. Fue un debate constructivo".

La respuesta de Maduro

Aitor Esteban se pronunciaba también sobre la reacción de las autoridades venezolanas por la resolución aprobada en el Congreso español. La valora como predecible: "Que iba a venir una ola, y espuma y declaraciones, etcétera... Hombre. Es típico del régimen, visceral y autoritario".

Invita a mantenerse expectantes ante lo que puedan hacer desde Venezuela, por todo lo anunciando, pero al mismo tiempo aludía a que "muchas veces las olas retroceden, España tiene intereses económicos en Venezuela, pero tampoco es gratuito para su gobierno tomar ese tipo de decisiones".

Las derrotas legislativas del Gobierno

Susanna Griso recordaba que ya son 40 votaciones perdidas, en la cámara baja, por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, de las cuales 29 serían con los votos desfavorables del PNV. Derrotas que según el portavoz vasco "se van a seguir produciendo".

El presidente del Gobierno habría insinuado que se puede gobernar de espaldas al poder legislativo. Esteban que muestra prudencia, admite desconocer la totalidad y el contexto de esa afirmación, sí que expresa, que escuchada tal cual "no suena nada bien, pero tampoco suena real. Una cosa es querer y otra es poder".