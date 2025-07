Ainhoa Martínez, sobre la estrategia de defensa de Santos Cerdán: "En Moncloa sentó fatal"

El juez del Tribunal Supremo dictaminaba prisión preventiva y sin fianza para Santos Cerdán después de su comparecencia. Lo hacía basándose en los indicios que apuntan a delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por el ex secretario de organización del Partido Socialista.

El terremoto del ingreso en la cárcel de Soto del Real de quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE sacudía los cimientos del Gobierno y sumergía al presidente en, según la periodista Ainhoa Martínez: "Su mayor crisis de credibilidad hasta el momento".

El también periodista Javier Caraballo criticaba duramente a Santos Cerdán e insinuaba que actuara en base a consejos o directrices de Moncloa: "Cuando se presenta ante el juez, en vez de colaborar o decir: 'no declaro', lo que hace es acosar al juez, acusar al juez y al fiscal".

La estrategia de la discordia

Ainhoa por su parte matizaba las palabras de su compañero, admitiendo que Santos Cerdán sí ha actuado de esa manera, pero no siguiendo las indicaciones de Pedro Sánchez: "Me consta que en Moncloa sentó fatal, no es una instrucción de Moncloa, sentó fatal la estrategia de Santos Cerdán".

La interpretación que harían en Moncloa, según las informaciones de las que dispone la periodista, es que aludir al 'lawfare'invalidaría los argumentos en otras causas abiertas contra el entorno del presidente del Gobierno, como los del puesto de trabajo concedido a su hermano, David Sánchez, o las actuaciones de su mujer, Begoña Gómez, que investiga el juez Juan Carlos Peinado.

¿'Arquitecto' y demoledor?

Tampoco habrían encajado bien en el Ejecutivo la afirmación de Cerdán que se autodefinía como el 'arquitecto de los Gobiernos progresistas', al interpretarlo como una amenaza directa. Ainhoa Martínez lo explicaba así: "Lo entendieron como una advertencia porque el que construye, el que pone los cimientos, es también el que sabe donde poner las cargas para demoler el edificio".

