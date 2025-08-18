Espejo Público habla con un piloto que está trabajando en los incendios de Galicia: “Las personas más experimentadas de esta unidad no habían visto algo así”

Rubén Corral tiene 25 años y dos de experiencia pilotando hidroaviones. Forma parte del 43 Grupo del Ejército del Aire. Es consciente de que cada día se juega la vida, pero lo hace para ayudar a los demás y acabar con las llamas que asolan España. Tiene claro qué debe tener un piloto para afrontar este tipo de situaciones: “Muchísima práctica. Eso se adquiere con los vuelos, intentando coger sensaciones, practicando maniobras de carga, las descargas, y la otra, que para mí es más importante: la experiencia. Eso solo se gana con los incendios, hay que aprender mucho de las personas con experiencia y cuando consigues llenar esas dos mochilas, la de habilidades y la de experiencia ya puedes afrontar los incendios de forma más segura. Cualquiera que se sube a este avión está preparado y actuamos con total seguridad”.

"No había visto nada así"

Ya son nueve los días que los incendios queman los rincones de España y el teniente Corral asegura que “está siendo muy complicado”. Desde la unidad “no habían visto algo así por la cantidad de focos diferentes que se están produciendo”. Relata que “en cuestión de minutos, en cuestión de horas aparece otro foco nuevo en otra zona más complicada donde puedan acceder de peor forma los medios terrestres” y tienen que acudir a esa llamada.

Priorizan las zonas habitadas: “Nos preocupamos mucho cuando va a afectar a zonas críticas como puede ser los pueblos, las autovías, las granjas, cualquier zona que pueda correr riesgo la vida de personas”. Durante todo el año se preparan para este trabajo que se reduce a unos meses “pero hasta que no te enfrentas a ello y ves las consecuencias que está teniendo no solo ambientales, sino de biodiversidad, la cantidad de personas a las que les está afectando, que se haya cobrado ya cuatro vidas... Eso nos motiva aún más para estar trabajando aquí todos los días horas y horas, los pilotos durante el día y el personal de mantenimiento por las noches y por las mañanas, nuestro personal de secretaría, operaciones pues trabajando todo lo que podemos para sacarlo cuanto antes”.

"Juntos vamos a poder con ello"

El viento, que no cesa y la ola de calor, que parece que no acaba nunca, han sido los factores clave para hacer de estos incendios algo inusual. El teniente se ha mostrado positivo en Espejo Público, en la pronta finalización de los incendios: “Es cuestión de seguir trabajando, de no decaer nunca, no tirar la toalla y juntos vamos a poder con ello”.

