Una vecina de León, se niega a ser desalojada: "Vinieron 8 antidisturbios a echarnos y dijimos que no, que nos quedábamos para defender el pueblo"

España sigue ardiendo y Castilla y León es la región más afectada en este momento por los incendios forestales. Tiene más de 30 focos activos en Zamora, Salamanca, Ávila y León, donde se encuentran la mitad de esos fuegos. Hay más de 3.000 vecinos evacuados en toda la comunidad, entre ellos se encuentras los vecinos de Posada de Valdeón (León), localidad donde vive Carol Alonso, quien ha relatado en Espejo Público la situación límite que atraviesan.

"Hemos decidido quedarnos para defender el pueblo"

La vecina ha relatado en el programa que fueron a desalojarlos 8 antidisturbios pero que se negó a irse: "Vinieron a echarnos, la gente mayor se fue porque el humo les afecta el doble, pero el resto nos quedamos a defender el pueblo. Los bomberos están agotados, están haciendo jornadas inhumanas de horas al fuego, y por eso nosotros tenemos que ponernos en la piel e intentar defender lo que podamos. Las llamas están cerca, y hemos decidido quedarnos a hacer cortafuegos y ayudar en lo que podamos".

"El fuego se irá pero el monte se quema"

Carol aprovecha su intervención en Espejo Público para pedir "más personal de incendios" y que sobre todo, se "mantengan todo el año". La vecina afectada ha relatado que: "Tengo miedo a que todo arda, el fuego ha entrado en un parque nacional y está todo ardiendo: los animales, las personas, la vida de la gente, el fuego se irá pero el monte se quema y la gente vive de ello. Queremos ayuda".

"Hay que volver a actividades tradicionales"

A la entrevista de Carol se ha querido unir el responsable federal de Bomberos Forestales de UGT, Javier García, quien ha reconocido en Espejo Público que "sienten que se juegan la vida" cada vez que salen de emergencia, y aprovecha los micrófonos de Antena 3 para pedir: "Las demandas necesarias una vez que acaben los incendios, porque parece que solo nos acordamos de esto cuando vienen incendios. Esto es un problema que viene año tras año, tenemos que tomar medidas para la protección de los pueblos, de los montes, hay que volver a actividades tradicionales que estamos perdiendo".

