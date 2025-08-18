Hablamos con ella
Marta Santana, convertida en una heroína en China por error: "Me quedé en shock, no soy yo la del vídeo"
Una nadadora profesional ha sido víctima de una gran confusión. Tras viralizarse un vídeo en el que una turista española salva a un niño en China de morir ahogado, todas las televisiones quieren saber su versión... ¡cuando ella no es la que aparece en el vídeo!
Marta Santana es un nadadora de profesión y, ahora, una heroína en China, pese a que nunca ha estado allí. El motivo: un vídeo viral en el que la confunden con una turista española que salva a un niño de ahogarse en un río.
"Yo nunca he estado en China, no soy yo", asegura. Según nos cuenta, Marta se quedó en shock cuando comenzó a recibir llamadas de su entorno y de televisiones para que les contara lo ocurrido.
Tal ha sido la confusión, que el gobierno chino se ofreció a darle una compensación de 50.000 euros por rescatar supuestamente al pequeño: "Me quedé en shock".
Hoy, Marta Santana lo deja claro: no es la que aparece en el vídeo y quiere que los halagos los reciba la verdadera heroína de China. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
