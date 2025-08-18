Marta Santana, convertida en una heroína en China por error: "Me quedé en shock, no soy yo la del vídeo"

Marta Santana es un nadadora de profesión y, ahora, una heroína en China, pese a que nunca ha estado allí. El motivo: un vídeo viral en el que la confunden con una turista española que salva a un niño de ahogarse en un río.

"Yo nunca he estado en China, no soy yo", asegura. Según nos cuenta, Marta se quedó en shock cuando comenzó a recibir llamadas de su entorno y de televisiones para que les contara lo ocurrido.

Tal ha sido la confusión, que el gobierno chino se ofreció a darle una compensación de 50.000 euros por rescatar supuestamente al pequeño: "Me quedé en shock".

Hoy, Marta Santana lo deja claro: no es la que aparece en el vídeo y quiere que los halagos los reciba la verdadera heroína de China. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!