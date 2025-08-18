Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a don Agustín, responde en el confesionario más loco de Sueños de libertad

Sueños de libertad

La confesión de Daniel Albadalejo: “Yo también estoy enamorado de las Mafin”

El actor que interpreta a don Agustín se ha sincerado en el confesionario más loco de Sueños de libertad.

Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Albaladejo encarna a don Agustín y responde en el confesionario más inusual de Sueños de libertad con una chispa que sorprende. Bromea sobre parecer más un nutricionista que un cura y anima a una vida equilibrada entre ensaladas de rúcula y prudencia, incluso en plena operación bikini, para mantener la redención cercana.

También surgen temas como el amor y los besos prohibidos. Don Agustín aconseja con picardía un beso con personas casadas y confiesa, con cariño, que él mismo está “enamorado de las Mafín”.

Antena 3» Vídeos