La confesión de Daniel Albadalejo: “Yo también estoy enamorado de las Mafin”

Daniel Albaladejo encarna a don Agustín y responde en el confesionario más inusual de Sueños de libertad con una chispa que sorprende. Bromea sobre parecer más un nutricionista que un cura y anima a una vida equilibrada entre ensaladas de rúcula y prudencia, incluso en plena operación bikini, para mantener la redención cercana.

También surgen temas como el amor y los besos prohibidos. Don Agustín aconseja con picardía un beso con personas casadas y confiesa, con cariño, que él mismo está “enamorado de las Mafín”.