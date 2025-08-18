Arguiñano combina sobres del mar y la montaña con la receta de sepia con guisantes y albóndigas

La sepia con guisantes y albóndigas es uno de esos platos marineros con alma casera que, además de reconfortar, tiene un perfil nutricional muy completo. Karlos Arguiñano la ha preparado paso a paso.

Cocinar todo junto en un sofrito suave y un poco de caldo permite concentrar sabores sin necesidad de salsas pesadas, haciendo de este plato una comida equilibrada, energética y perfecta tanto para días frescos como para los más cálidos si se sirve templado.