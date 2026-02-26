Dani Martínez recuerda en El Hormiguero el día que hizo un programa “contento”: “Si lo dices así suena a algo malo”

La visita de Dani Martínez a El Hormiguero para presentar su nuevo show dejó una de las anécdotas más divertidas de la noche. Durante la entrevista, Pablo Motos aprovechó para preguntarle por el día que hizo un programa "borracho".

Lejos de esquivar la pregunta, Dani respondió entre risas: “Si lo dices así suena a algo malo”, dijo con ironía antes de añadir: “Antes de nada, Jorge, yo con lo que voy a contar ahora no vas a ir a la nómina de hace unos años y aplicar un recorte, ¿no?”, lo que hizo reír a todo el plató.

El humorista explicó que todo ocurrió un viernes en el que no se grababa El Hormiguero: “Los viernes no hacíais programa y Flo se ponía a cocinar arroces para todo el equipo. Traía vino y yo en esa época yo bebía ron cola”, recordó.

Según contó, Florentino Fernández le comentó que tenía algo en su despacho: “Fui y tenía ron cola. Me eché una copilla ya que había tenido el detalle”, explicó. Pero la historia no terminó ahí: “Cuando empieza el programa, en un vídeo veo que había otra copa puesta de ron cola”, relató entre risas.

Todo terminó con un pequeño accidente en pleno programa, un momento que hoy recuerda con humor... ¡Revívelo en el vídeo de arriba!