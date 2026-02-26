Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Dani Martínez recuerda en El Hormiguero el día que hizo un programa “contento”: “Si lo dices así suena a algo malo”

El humorista visitó el programa para presentar su nuevo show y acabó recordando una de las anécdotas más surrealistas de su carrera televisiva.

borracho

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La visita de Dani Martínez a El Hormiguero para presentar su nuevo show dejó una de las anécdotas más divertidas de la noche. Durante la entrevista, Pablo Motos aprovechó para preguntarle por el día que hizo un programa "borracho".

Lejos de esquivar la pregunta, Dani respondió entre risas: “Si lo dices así suena a algo malo”, dijo con ironía antes de añadir: “Antes de nada, Jorge, yo con lo que voy a contar ahora no vas a ir a la nómina de hace unos años y aplicar un recorte, ¿no?”, lo que hizo reír a todo el plató.

El humorista explicó que todo ocurrió un viernes en el que no se grababa El Hormiguero: “Los viernes no hacíais programa y Flo se ponía a cocinar arroces para todo el equipo. Traía vino y yo en esa época yo bebía ron cola”, recordó.

Según contó, Florentino Fernández le comentó que tenía algo en su despacho: “Fui y tenía ron cola. Me eché una copilla ya que había tenido el detalle”, explicó. Pero la historia no terminó ahí: “Cuando empieza el programa, en un vídeo veo que había otra copa puesta de ron cola”, relató entre risas.

Todo terminó con un pequeño accidente en pleno programa, un momento que hoy recuerda con humor... ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

borracho

Dani Martínez recuerda en El Hormiguero el día que hizo un programa “contento”: “Si lo dices así suena a algo malo”

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto al mundo de las imitaciones

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto a las imitaciones

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

4-Rosco26f
El Rosco | 26 de febrero

¡A dos del bote! Javier acaricia los 184.000 euros en El Rosco y obliga a Alejandro a una remontada imposible

3-Panacota
Mejores momentos | 26 de febrero

A Javier, Alaska y Jorge Sanz se les atraganta la panacota en el ¿Dónde Están?

2-Asombra
Mejores momentos | 26 de febrero

“¡Qué maravilla!”: Javier asombra con su increíble poderío vocal en La Pista

El concursante, cantante de ópera profesional, ha deleitado a todos con su acierto en la prueba musical.

1-Bambú
Mejores momentos | 26 de febrero

¡Duelo de pareja! Mario Vaquerizo y Alaska se dan ‘Bambú’ en La Pista

La pareja ha rendido homenaje a su amigo Miguel Bosé en la prueba musical de Pasapalabra.

hermanos

Buscan a sus dos hermanos menores, para ser los 8 al completo: "Los queremos conocer"

menopausia

Testosterona para aliviar la menopausia: "Mis orgasmos han sido más placenteros"

paloma

Testigo de la situación que vive la hija de Marisa Porcel: "Se ha dado por vencida, lloraba"

Publicidad