Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sucesos

Pilla a su estafador y le trolea hasta descubrirlo: "Así no estaría estafando a otros"

Ana no cae en las garras de un presunto estafador y, por si fuera poco, le desenmascara y se "ríe" de él. Hablamos con ella sobre cómo ocurrió todo.

estafa

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Ana recibe una foto de una mujer hospitalizada en una cama supuestamente enferma de cáncer. Le dice que le quiere regalar 260.000 euros, sin conocerla absolutamente de nada.

"Donar a una persona confiable y honesta" señala en un mensaje donde intenta conseguir su confianza: "La enfermera me permitió enviar una foto hoy. Acabo de terminar el tratamiento hoy".

Le pide que se ponga en contacto con su abogado para transferirle el dinero, que realice gestiones necesarias como pasarle la cuenta y la contraseña. Aquí es donde Ana ha olido la trampa, y decide desenmascararle.

"Pensé que mientras estuviera entretenido conmigo, no estaría estafando a otros" asegura Ana que no dudó en trolearle y echarse unas risas: "Al cabo de los meses, me volvió a escribir".

No consigue entrar en su cuenta debido al "divertido" nombre de usuario y contraseña que Ana le da y del que no es capaz de reconocer el humor. Tras varios intentos él desaparece volviendo en el tiempo y con una oferta de trabajo.

Sin embargo, Ana no consigue caer en sus garras y le hace frente.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Laura Escanes regresa a El Desafío con muchas ganas: “Si vienes a medias no vale para nada”

Laura Escanes regresa a El Desafío con muchas ganas: “Si vienes a medias no vale para nada”

estafa

Pilla a su estafador y le trolea hasta descubrirlo: "Así no estaría estafando a otros"

Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

Papeles desclasificados del 23-F.
REY EMÉRITO

Cándido Méndez, sobre el papel del Emérito en el 23-F: "El Rey salvó nuestras vidas y la democracia, yo soy 'monarquicano'"

Marcos de Quinto en Espejo Público.
CGFCGFG

Marcos de Quinto pide perdón a María Guardiola después de llamarla 'tipeja-charo': "Ha perjudicado mucho al PP"

Afra Blanco, sobre el rey Juan Carlos
Polémica Rey Emérito

Afra Blanco, sobre el regreso del rey Juan Carlos a España: "Para amigos como Feijóo, no necesita enemigos ni republicanos la monarquía"

La colaboradora de Espejo Público y activista sindical ha cargado contra el líder de la oposición por sus palabras sobre la desclasificación de documentos clasificados del 23F, por el cambio que aprecia en ellas antes y después de producirse la publicación.

¡Impresionante! Dani Martínez asombra en El Hormiguero con El Rosco de imitaciones de Trancas y Barrancas
Ver para creer

¡Impresionante! Dani Martínez asombra en El Hormiguero con El Rosco de imitaciones de Trancas y Barrancas

El invitado ha demostrado su increíble destreza para las imitaciones durante la sección de las hormigas.

Revive la entrevista completa a Dani Martínez en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Dani Martínez en El Hormiguero

Dani Martínez

El experimento de la mandarina que puso a prueba a Dani Martínez en El Hormiguero

Dani Martínez

Dani Martínez recuerda en El Hormiguero el día que hizo un programa “contento”: “Si lo dices así suena a algo malo”

Publicidad