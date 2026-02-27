Pilla a su estafador y le trolea hasta descubrirlo: "Así no estaría estafando a otros"

Ana recibe una foto de una mujer hospitalizada en una cama supuestamente enferma de cáncer. Le dice que le quiere regalar 260.000 euros, sin conocerla absolutamente de nada.

"Donar a una persona confiable y honesta" señala en un mensaje donde intenta conseguir su confianza: "La enfermera me permitió enviar una foto hoy. Acabo de terminar el tratamiento hoy".

Le pide que se ponga en contacto con su abogado para transferirle el dinero, que realice gestiones necesarias como pasarle la cuenta y la contraseña. Aquí es donde Ana ha olido la trampa, y decide desenmascararle.

"Pensé que mientras estuviera entretenido conmigo, no estaría estafando a otros" asegura Ana que no dudó en trolearle y echarse unas risas: "Al cabo de los meses, me volvió a escribir".

No consigue entrar en su cuenta debido al "divertido" nombre de usuario y contraseña que Ana le da y del que no es capaz de reconocer el humor. Tras varios intentos él desaparece volviendo en el tiempo y con una oferta de trabajo.

Sin embargo, Ana no consigue caer en sus garras y le hace frente.