VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

Salma y Daniela han sido las primeras en escribir y leer sus deseos para la familia. Más extensas que sus padres, han velado por la salud, amor y felicidad de sus seres queridos, además de hacer mención sobre un futuro con prosperidad.

Algo más escueta que sus hijas, Susana ha pedido salud, recalcando el amor que siente hacía su familia. Salma ha sido la más ágil, recordando a todos la importancia de poner la fecha en el papel.

El último en desvelar lo escrito ha sido Joaquín y, aunque a veces la letra de los futbolistas, al igual que la de los médicos, sea difícil de entender, su mensaje no ha podido ser más claro: “Deseo salud y amor para vivir; todo lo demás lo dejo en tus manos”.