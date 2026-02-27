Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

La familia Sánchez ha tenido la oportunidad de escribir sus anhelos en pequeños papeles para que se hagan realidad.

Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Salma y Daniela han sido las primeras en escribir y leer sus deseos para la familia. Más extensas que sus padres, han velado por la salud, amor y felicidad de sus seres queridos, además de hacer mención sobre un futuro con prosperidad.

Algo más escueta que sus hijas, Susana ha pedido salud, recalcando el amor que siente hacía su familia. Salma ha sido la más ágil, recordando a todos la importancia de poner la fecha en el papel.

El último en desvelar lo escrito ha sido Joaquín y, aunque a veces la letra de los futbolistas, al igual que la de los médicos, sea difícil de entender, su mensaje no ha podido ser más claro: “Deseo salud y amor para vivir; todo lo demás lo dejo en tus manos”.

"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror

"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Laura Escanes regresa a El Desafío con muchas ganas: “Si vienes a medias no vale para nada”

Laura Escanes regresa a El Desafío con muchas ganas: “Si vienes a medias no vale para nada”

estafa

Pilla a su estafador y le trolea hasta descubrirlo: "Así no estaría estafando a otros"

Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

Papeles desclasificados del 23-F.
REY EMÉRITO

Cándido Méndez, sobre el papel del Emérito en el 23-F: "El Rey salvó nuestras vidas y la democracia, yo soy 'monarquicano'"

Marcos de Quinto en Espejo Público.
CGFCGFG

Marcos de Quinto pide perdón a María Guardiola después de llamarla 'tipeja-charo': "Ha perjudicado mucho al PP"

Afra Blanco, sobre el rey Juan Carlos
Polémica Rey Emérito

Afra Blanco, sobre el regreso del rey Juan Carlos a España: "Para amigos como Feijóo, no necesita enemigos ni republicanos la monarquía"

La colaboradora de Espejo Público y activista sindical ha cargado contra el líder de la oposición por sus palabras sobre la desclasificación de documentos clasificados del 23F, por el cambio que aprecia en ellas antes y después de producirse la publicación.

¡Impresionante! Dani Martínez asombra en El Hormiguero con El Rosco de imitaciones de Trancas y Barrancas
Ver para creer

¡Impresionante! Dani Martínez asombra en El Hormiguero con El Rosco de imitaciones de Trancas y Barrancas

El invitado ha demostrado su increíble destreza para las imitaciones durante la sección de las hormigas.

Revive la entrevista completa a Dani Martínez en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Dani Martínez en El Hormiguero

Dani Martínez

El experimento de la mandarina que puso a prueba a Dani Martínez en El Hormiguero

Dani Martínez

Dani Martínez recuerda en El Hormiguero el día que hizo un programa “contento”: “Si lo dices así suena a algo malo”

Publicidad