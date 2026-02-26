Revive la entrevista completa a Dani Martínez en El Hormiguero

La presencia de Dani Martínez en El Hormiguero ha llenado el programa de humor y complicidad. El cómico ha compartido experiencias y vivencias en una entrevista cercana que ha hecho disfrutar a la audiencia.

Mientras hablaban sobre el show que está llevando el invitado a los escenarios, él ha revolucionado a todo el plató con la consecuente "bronca" de Jorge Salvador.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios. Dani ha desvelado que cambió su gran pasión, el baloncesto, por el mundo del humor. Además, ha contado cuál fue su primera 'gran' función.

Además, ya puestos a confesar anécdotas graciosas, el invitado ha revelado cómo fue el día en el que trabajó... ¡borracho! Según ha dicho, Florentino Fernández le fue poniendo copas durante todo el programa hasta que finalmente consiguió lo que quería.