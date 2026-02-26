Feijóo pide que el rey Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23-F

45 años después del intento de golpe de Estado del 23-F, los documentos clasificados han sido desclasificados. Tras un día de análisis, queda reforzado el relato oficial sobre lo que ocurrió. Y en este sentido, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el rey emérito Juan Carlos I regrese a España. Defiende que la desclasificación "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

Feijóo destaca que el rey emérito ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria pero "contribuyó a sostener" la democracia española. Así lo ha señalado en X. "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España. Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", señala el líder popular en redes sociales.

Entre los documentos clasificados, existen escritos documentan campañas contra Juan Carlos I para intentar implicarle en el golpe de Estado con el fin de tener argumentos contra la Corona que hicieran posible "un intento similar en el futuro" y que "tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical".

Los golpistas del 23-F veían como un fallo "dejar al Borbón libre"

Uno de los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 analiza los fallos cometidos y considera que el primero de ellos fue "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero", por lo que consideran que se ha convertido en un "objetivo a batir y anular".

Esta última recomendación se incluye en un apartado titulado "Militares españoles dan unas consignas sobre lo que se debe hacer después del 23F". De acuerdo a este documento, desclasificado este miércoles por el Gobierno, los militares estaban convencidos que el rey seguiría adelante en "su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar".

Señalan que no era el momento de hacer críticas acerca de lo que debieron hacer "los heroicos camaradas de armas", pero sí de analizar lo que debería hacerse a partir de entonces. "Hemos de seguir actuando para lograr hacernos con el control de los recursos jurídico-constitucionales, culturales y sociales, de todos los resortes de poder que puedan impedir laruptura de la unidad de España", señala el documento en referencia a las consignas de los militares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.