Ver para creer
¡Impresionante! Dani Martínez asombra en El Hormiguero con El Rosco de imitaciones de Trancas y Barrancas
El invitado ha demostrado su increíble destreza para las imitaciones durante la sección de las hormigas.
La visita de Dani Martínez a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen humor. Con su estilo cercano y desenfadado, ha conectado con el público desde el primer momento.
Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la increíble capacidad de imitar del invitado para someterle a su divertido Rosco... con un desternillante matiz. Las hormigas le han pedido que lo resolviese imitando a los personajes sobre los que le preguntaban.
El juego consistía en que él interpretase a los famosos y Pablo Motos diese con quién se trataba y el resultado no ha podido ser más divertido. ¡No te lo puedes perder!
