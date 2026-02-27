¡Impresionante! Dani Martínez asombra en El Hormiguero con El Rosco de imitaciones de Trancas y Barrancas

La visita de Dani Martínez a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen humor. Con su estilo cercano y desenfadado, ha conectado con el público desde el primer momento.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la increíble capacidad de imitar del invitado para someterle a su divertido Rosco... con un desternillante matiz. Las hormigas le han pedido que lo resolviese imitando a los personajes sobre los que le preguntaban.

El juego consistía en que él interpretase a los famosos y Pablo Motos diese con quién se trataba y el resultado no ha podido ser más divertido. ¡No te lo puedes perder!